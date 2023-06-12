  • BIST 5.644,19
  • Altın 1487.645
  • Dolar 23.6398
  • Euro 25.4774
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Girne’de sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi

» »
Girne’de tekneden olta ile en büyük sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi.
Girne’de sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi

Girne Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği’nin ev sahipliğini yaptığı müsabaka dün gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avcılık Federasyonunun yıllık faaliyet programında olan Karaoğlanoğlu tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası Girne Belediyesi ana sponsorluğunda dün sabahın erken saatlerinde Karaoğlanoğlu balıkçı barınağında , 9 takım 28 lisanslı sporcu, 35 lisanssız ferdi takım ve 110 ferdi lisanssız sporcunun katılımı ile gerçekleşti. 

Ödül törenine, Maliye Bakanı Alişan Şan, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe,  Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu,  Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul,  CTP milletvekilleri Ceyhun Birinci,  Ongun Talat, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Girne Belediyesi Meclis üyeleri Ali Tektan, Ziya Egemen Sencer, Burak Güler, Halil Oktunç,   Avcılık Federasyon Başkanı Osman Cook, Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Sait Faraç ve bölge halkı katıldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul müsabakada başarılı olanlara ödüllerini verdi.

Yarışmaya katılan tüm yarışmacıları ve başarı gösterenleri tebrik eden Şenkul, ayrıca dernek başkanlarına, sponsorlara ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Avcılık Federasyonu resmi müsabakası olan tekneden olta ile sokan balığı tutma müsabakası lisanslı ve ferdi (lisansız) kategorilerinde  derece alan takımlar şöyle:

Lisanslı :

-Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği 2. Takımı: 23.482kg

Kadir Çakır

Mehmet Süt

Enver Kınalısoy

-Gönyeli Avcılık Atıcılık Birliği: 16.540 kg

Kadri Keleş

Ahmet Gönyeli

Kuzey Öksüzoglu

-Gazimagusa Avcılık Atıcılık Birliği

1.Takım: 10.060kg

En Büyük Balık Ödülü:

Mert Piroğlu: 0.248kg

KAROGLANOGLU AVCILIK ATICILIK VE BALIKÇILIK DERNEĞİ

Ferdı (Lisansız)

1-Serhat Koralp, Mustafa Koralp, Şener Gücel: 14.098kg

2-Mustafa Çizer, Salih Çızer, Irfan Cemuna: 11.376kg

3-Mert Ayken, Hasan Bektaş, Oscar Ucmen: 7.312kg

En büyük Balık Ödüllü:

Mustafa Koralp: 0.232kg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Kavga! Yüzündeki Kemikleri Kırıldı10 Haziran 2023 Cumartesi 11:10
  • Sahte Evrak Düzenledi!10 Haziran 2023 Cumartesi 10:39
  • Girne'de Feci Olay! Bıçak ile Öldürmeye Çalıştı!09 Haziran 2023 Cuma 12:29
  • Alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı!09 Haziran 2023 Cuma 10:16
  • Girne'de Kumarhanede Hırsızlık07 Haziran 2023 Çarşamba 13:49
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti07 Haziran 2023 Çarşamba 13:43
  • Şenkul uyardı!07 Haziran 2023 Çarşamba 11:37
  • Murat Şenkul’dan merkezi idareye uyarı: Kaçış Yolu üzerindeki tarihi değirmenin yıkılma tehlikesi var07 Haziran 2023 Çarşamba 10:25
  • Girne'de 5 saatlik elektrik kesintisi06 Haziran 2023 Salı 16:43
  • Dikmen’de yarın elektrik kesintisi olacak05 Haziran 2023 Pazartesi 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti