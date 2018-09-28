Girne'de soygun zanlılarından 1'i serbest bırakıldı

Girne’de 24 Eylül'de meydana gelen soygun zanlıları Serkan Bilir ve Ahmet Sarıkılıç ile Sevgi Ünver bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlılar Sarkan Bilir ve Ahmet Sarıkılıç’ın tutukluluk sürelerini 7 gün daha uzattı. Olayla ilgili tutuklu bulunan 3’üncü şahıs Sevgi Ünver ise suçla bağlantısı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Bu arada soyguna karışan bir kişinin daha tespit edildiği, zanlının geçtiğimiz gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı öğrenilmişti.

Olayda yüzleri maskeli 3 kişi Bektaş Gıda şirketine ait aracın önünü kesip aracı kullanan Mehmet Ali Güngörmüş’ün kafasına çekiç ile vurmuş ve araçta bulunan 200 bin TL üzerindeki parayı çalmıştı