Girne'de trafik kazası... 23 yaşındaki genç yaralandı

Kazayla ilgili polis şu açıklamayı yaptı:

08.10.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde, Meryemay Cansu ŞERMET (K-23), yönetimindeki LD 243 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağ tarafta bulunan Şehit Ramiz Türen Sokağına dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mustafa DEMİR (E-23) yönetimindeki UN 585 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan UN 585 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa DEMİR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.