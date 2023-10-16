Girne'de trafik kazası

15.10.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne’de Su Kemerleri Sokak üzerinde, Nazım VARIŞ (E-40) yönetimindeki SH 002 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunu muhafaza etmeyerek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten 227 miligram alkollü içki tesiri altında seyretmekte olan Tolga SAYIL(E-43) yönetimindeki FL 101 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. FL 101 plakalı araç sürücüsü Tolga SAYIL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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