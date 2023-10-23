Girne'de trafik kazası

23.10.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Girne-Alsancak Anayolu’nun Karaoğlanoğlu Cadesi üzerinde, Aslan SALMAN (E-73), yönetimindeki VL 681 plakalı araç ile çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada sağ şerit içerisinden aynı istikamete doğru seyreden Meylis MURADOV (E-20) yönetimindeki SP 866 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Çarpmanın etkisiyle SP 866 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan VL 681 plakalı araç sürücüsü Aslan SALMAN kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
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