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Girne'de trafik kazası, park edili araçlara çarptı!

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Girne'de trafik kazası
Girne'de trafik kazası, park edili araçlara çarptı!

17.12.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Kürşat ÖZEN (E-24) 475 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LH 100 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan SR 943 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır.

Çarptıktan sonra yoluna devam eden LH 100 plakalı araç sürücüsü, Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir üniversitenin çevre duvara da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Kürşat ÖZEN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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