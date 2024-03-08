Girne'de yapılan trafik kontrolünde Beşparmaklar Caddesi'nde durdurulan araçta ve şoförü M.N.(E-31) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri bulundu. Şahıs tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

Girne’de Trafik Kontrolünde Hintkeneviri Bulundu, Şüpheli Tutuklandı

Girne'nin Beşparmaklar Caddesi'nde, 07 Mart 2024 tarihinde saat 15:30 sıralarında gerçekleşen trafik kontrolünde, polis ekipleri tarafından durdurulan araçta dikkat çekici bir bulgu ortaya çıktı. Kontrol maksadıyla durdurulan aracın sürücüsü M.N.(E-31) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye rastlandı.

Polis yetkilileri, hintkeneviri bulunan maddenin emare olarak alındığını ve şüpheli şahsın tutuklandığını açıkladılar. Şüphelinin kimliği ve aracıyla ilgili detaylı araştırmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.