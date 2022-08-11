Girne'de Ücretsiz Türk İşaret Dili Kursları Sürüyor

Girne Belediyesi tarafında ve Özyalçın Group of Companies iş birliğinde ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) katkılarıyla yetişkinlere yönelik ücretsiz düzenlenen Başlangıç Seviye Türk İşaret Dili Kursu sürüyor.

''Dilimiz sevgi, parmaklarımız sesiniz olsun'' sloganıyla üç kurumun ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında haftanın bir günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde yüz yüze ve bir gün de çevrimiçi yapılan dersler büyük ilgi gördü.



ÖZYALÇIN: “TOPLUMDA FARKINDALIK YARATMAK ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM”



Türk İşaret Dili Eğitmen ve Tercümanı Dr. Aslı Önay Akçay, Girne Belediyesi’nin vakfa ve işaret dili kurslarına ilgi gösteren ender belediyelerden olduğuna işaret ederek Girne Belediyesine teşekkür etti. Akçay, sağırlar ve işitme engellilerin kendilerini çok güzel ifade edebildiğini söyleyerek, “Sorun bizde biz anlamıyoruz” dedi. Akçay, işaret dili eğitimlerinin okullarda da müfredata konulmasının gerektiğine dikkat çekti.

Özyalçın Group of Companies direktörlerinden Yağmur Özyalçın, üç kurumun ortaklığında düzenlenen projenin güzel bir paylaşım örneği olduğunu dile getirdi. Kendisinin de Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki işaret dili kursunda öğrenci olduğuna ifade eden Özyalçın, bu kursların toplumda farkındalık yaratmak adına iyi bir başlangıç olacağını düşündüklerini belirtti.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, çeşitli kurs, atölye ve eğitimlerle toplumun gelişimi adına kısa sürede kentte önemli bir yere gelen Sosyal Yaşam Merkezi’nde, böylesi bir projeyle de işitme engelli bireylerle iletişim kurmaya yarayacak yeni bir dil öğrenme fırsatı sunulduğunu söyledi. Kadıoğlu, özel gereksinimli bireylerin de merkezdeki diğer kurslardan yararlandığını ifade ederek, engelsiz bir kent için çalıştıklarını belirtti.

GÜNGÖRDÜ: KAMU KURULUŞLARINDA VE İŞLETMELERDE İŞARET DİLİ BİLEN ÇALIŞANLAR OLMASI GEREKLİDİR



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, toplumsal eşitlik, tüm insanları kucaklayan bir anlayışla, herkes için erişilebilir bir kent hedefinde olduklarını belirterek, başlayan Türk İşaret Dili Kursuna katılan kursiyerlerin işitme engelli kişilerle temel düzeyde iletişim kurabileceğini, bunun da birbirini anlamak ve engelsiz bir iletişim için önemli olduğunu söyledi. Özellikle kamu kuruluşlarında ve işletmelerde işaret dili bilen çalışanlar olması gerektiğini belirten Güngördü, böylesi anlamlı bir projeye destek vererek sponsor olan Özyalçın ailesine, kursa katkı koyan KİKEV Başkanı Bahire Doğru’ya ve Türk İşaret Dili Eğitmen ve Tercümanı Dr. Aslı Önay Akçay a teşekkür etti.