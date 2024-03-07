Girne'de Uyuşturucu Operasyonu: Araçta ve Şüphelinin Üzerinde Uyuşturucu Madde Bulundu

Girne'de CÖŞ Ekipleri Tarafından Yapılan Operasyonda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi ve Şüpheli Tutuklandı

Girne'de, 06 Nisan 2024 tarihinde, saat 23:00 sularında, Bederettin Demirel Caddesi üzerinde, Sulu Çember mevkiinde gerçekleşen operasyonda, Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ (Çevik Kuvvet) Ekipleri tarafından bir araç durduruldu.

Devriye halinde olan CÖŞ Ekipleri, tehlikeli sürüş sebebiyle durdurdukları SZ 201 plakalı aracın sürücüsü O.C.(E-21)'nin üzerinde ve aracında detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet hap ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi.

Bahse konu şüpheli tutuklandı ve soruşturma devam etmektedir.