  • BIST 8986.27
  • Altın 2208.18
  • Dolar 31.8418
  • Euro 34.708
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Girne'de Uyuşturucu Operasyonu: Araçta ve Şüphelinin Üzerinde Uyuşturucu Madde Bulundu

» »
Girne'de CÖŞ Ekipleri Tarafından Yapılan Operasyonda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi ve Şüpheli Tutuklandı
Girne'de Uyuşturucu Operasyonu: Araçta ve Şüphelinin Üzerinde Uyuşturucu Madde Bulundu

Girne'de, 06 Nisan 2024 tarihinde, saat 23:00 sularında, Bederettin Demirel Caddesi üzerinde, Sulu Çember mevkiinde gerçekleşen operasyonda, Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ (Çevik Kuvvet) Ekipleri tarafından bir araç durduruldu.

Devriye halinde olan CÖŞ Ekipleri, tehlikeli sürüş sebebiyle durdurdukları SZ 201 plakalı aracın sürücüsü O.C.(E-21)'nin üzerinde ve aracında detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet hap ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi.

Bahse konu şüpheli tutuklandı ve soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Yüksek Sesli Müzik Tartışması Kavgaya Dönüştü29 Şubat 2024 Perşembe 14:18
  • Girne'de Araç Park Yerinde Hırsızlık Olayı: Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor29 Şubat 2024 Perşembe 14:07
  • Cem Olmak' Müzikali, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği İçin 4 Kentte Sahnelenecek29 Şubat 2024 Perşembe 13:41
  • Emekçi Kadınlar Kooperatifi "Kadın Kooperatifleri ve Yerel Dayanışma" başlıklı panel düzenliyor29 Şubat 2024 Perşembe 09:22
  • Alkollü Sürücünün Dikkatsiz Dönüşü Kaza Getirdi: Girne'de Olaylı Gece28 Şubat 2024 Çarşamba 14:28
  • Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul: Az laf, çok iş...28 Şubat 2024 Çarşamba 11:09
  • Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nin çam kese böcekleriyle mücadelesi başladı27 Şubat 2024 Salı 09:54
  • Girne'de aracında ahşap sopa taşıyan şahıs tutuklandı!25 Şubat 2024 Pazar 13:41
  • Murat Şenkul'dan Antik Liman ve Kordon Boyu ile ilgili bilgilendirme...25 Şubat 2024 Pazar 09:24
  • Dur ihtarına uymadı, çarptığı Polis memurunu 15 metre sürükledi!23 Şubat 2024 Cuma 15:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti