Girne’de Uyuşturucu Operasyonu:7 Gram Kokain Ele Geçirildi

Girne’de Narkotik Operasyon: İ.C.’nin Konutunda Gerçekleştirilen Aramada 7 Gram Kokain Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
19 Aralık 2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, İ.C. (E-50) isimli şahsın ikametinde gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 7 gram ağırlığındaki kokain türü uyuşturucu madde tespit edildi. Yapılan arama sonucunda ele geçirilen madde emare olarak alınırken, söz konusu şahıs tutuklandı.
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