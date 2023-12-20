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Girne’de Uyuşturucu Operasyonu:7 Gram Kokain Ele Geçirildi

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Girne’de Uyuşturucu Operasyonu: Narkotik Ekipleri Tarafından Yapılan Aramada İ.C.’nin İkametinde 7 Gram Kokain Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı
Girne’de Uyuşturucu Operasyonu:7 Gram Kokain Ele Geçirildi

Girne’de Narkotik Operasyon: İ.C.’nin Konutunda Gerçekleştirilen Aramada 7 Gram Kokain Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

19 Aralık 2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, İ.C. (E-50) isimli şahsın ikametinde gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 7 gram ağırlığındaki kokain türü uyuşturucu madde tespit edildi. Yapılan arama sonucunda ele geçirilen madde emare olarak alınırken, söz konusu şahıs tutuklandı.

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