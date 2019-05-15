Girne’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintileri olacak

K.T. Elektrik Kurumu Girne amirliğinden verilen bilgiye göre, ağaç aktarım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Karakum Lemar arkası ve Kaki İş Hanı bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.
Öte yandan yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle ise, 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Esentepe Polis Karakolu bölgesi, okullar ve Esentepe Köyü’nün üst (güney) bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.
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