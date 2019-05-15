  • BIST 87.702
  • Altın 249,807
  • Dolar 6,0114
  • Euro 6,7283
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Girne’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintileri olacak

» »
ıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu.
Girne’de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintileri olacak

K.T. Elektrik Kurumu Girne amirliğinden verilen bilgiye göre, ağaç aktarım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Karakum Lemar arkası ve Kaki İş Hanı bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak. 

Öte yandan yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle ise, 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Esentepe Polis Karakolu bölgesi, okullar ve Esentepe Köyü’nün üst (güney) bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 19 Mayıs’ın 100. Yılı Girne’de etkinliklerle kutlanacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:13
  • 14. Kıbrıs İpek Koza Festivali gerçekleştirildi06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:46
  • “Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü yarın Girne’de yapılacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 13:12
  • Erhürman: CTP derdi koltuk değil hizmet olanların partisidir!02 Mayıs 2019 Perşembe 15:45
  • Girne Pazarı 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle çarşamba günü kurulmayacak29 Nisan 2019 Pazartesi 16:16
  • Girne’de yabancılara yönelik Türkçe kurs29 Nisan 2019 Pazartesi 15:27
  • Tomgüsehan Sırlar Adası kitabını Girne Belediye Başkanı Güngördü’ye takdim etti29 Nisan 2019 Pazartesi 15:24
  • Bu bölgelerde bugün 4 saat elektrik kesintisi yaşanacak29 Nisan 2019 Pazartesi 13:33
  • Girne'de iki ayrı yerde yangın!26 Nisan 2019 Cuma 21:33
  • Çocuk Bayramı Girne'de kutlandı26 Nisan 2019 Cuma 15:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti