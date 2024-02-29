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Girne'de Yüksek Sesli Müzik Tartışması Kavgaya Dönüştü

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Girne'de Yüksek Sesli Müzik Kavgası: İkametgah Kapısına Kasten Hasar Verildi, Soruşturma Sürüyor
Girne'de Yüksek Sesli Müzik Tartışması Kavgaya Dönüştü

Girne'de Kavga ve Kasten Hasar Olayı: Yüksek Sesli Müzik Tartışması Ciddi Soruşturmayı Tetikledi

28 Şubat 2024 tarihinde, saat 08:30 sularında Girne'de, B.G.(E-27) ve G.G.(E-33)'nin ikametgahlarının giriş kapısı önünde, yüksek sesli müzik dinleme konusunda başlayan bir tartışma kavgaya dönüştü.

Taraflardan B.G. ve G.G., N.K.(K-24) ve C.U.C.(E-29) ile vücutlarına yönelik saldırılarla birlikte kavgaya tutuştu ve çevreye yüksek sesle bağırmak suretiyle rahatsızlık verdiler. Bu karmaşa sırasında, N.K. ve C.U.C., ikametgahın kapısına kasten tekme atarak kilit kısmını hasara uğrattılar.

Bu olayın ardından, ilgili taraflar hakkında yasal işlem başlatıldı ve Girne Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinlemesine sürdürüyor. Yüksek sesli müzik tartışmasının beklenmedik bir şekilde şiddetle sonuçlanması, bölgedeki huzur ve güvenliği ciddi şekilde etkiledi ve toplumda endişe yarattı.

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