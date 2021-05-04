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“Global Wıtness”dan Eastmed Boru Hattı Projesi İle İlgili Suçlamalar

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İngiliz “Global Witness” sivil toplum kuruluşunun, EastMed Boru Hattı ile ilgili ciddi suçlamalar gündeme getirdiği bildirildi.
“Global Wıtness”dan Eastmed Boru Hattı Projesi İle İlgili Suçlamalar

Haravgi gazetesi, kuruluşun yapmış olduğu, kamuoyuyla da paylaşılan bir araştırmaya göre, Energean şirketinin kurucuları ile müdürleri tarafından bir dönem Laiki Bankası’ndan kredi alındığını ve bu krediyle, bankanın o zamanki müdürü olan Andreas Vgenopulos’un konkordato ilan eden şirketlerinin finanse edildiğini yazdı.

Habere göre araştırmada, EastMed Boru Hattı Projesi’nin “kutsal olmayan üçlüyü” temsil ettiği ve bunların “devasa karbon bombası”, bölgesel gerginliklerin önemli kaynağı ve şaibeli geçmişi bulunan kurucuları olan bir şirkete bağımlılığı olduğu ifade edildi.

Araştırmada ayrıca, AB’nin bu projeye destek vermesinin anlaşılır olmadığı ve bu projeye desteğini sürdürmesi halinde, çevresel kimlik sertifikalarının güvenirliğini tehlikeye sokacağı belirtildi.

O dönem yaşanan ekonomik kriz yüzünden Güney Kıbrıs’ta binlerce kişinin 4 milyar Euro’nun üzerinde para kaybettiğinin anımsatıldığı araştırmada, AB’yi vergi yükümlülerinden topladığı parayı şaibeli şirkete bağımlı olan bir projeye yatırma niyetindeymiş gibi göstereceği kaydedildi.

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