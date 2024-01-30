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GMB Duyurdu, Mağusa'da bazı yollar kapatıldı

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Yoğun Yağışlar Nedeniyle Trafikte Düzenlemeler Yapılıyor: İşte Etkilenen Noktalar
GMB Duyurdu, Mağusa'da bazı yollar kapatıldı

ÖNEMLİ DUYURU: KENTİMİZDE TRAFİK DÜZENLEMELERİ

Değerli Kent Sakinleri,

Yoğun yağışlar kentimizi etkisi altına almaya devam ediyor. Ekiplerimiz, oluşan sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Ancak, şehrin belirli noktalarında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe geçici kapatmalar uygulanacaktır. Bu sebeple, lütfen aşağıdaki güzergahları kullanmamaya özen gösteriniz:

  1. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (Lefkoşa Yolu) - The Dee European Hotel Yanındaki Kavşak

  2. Üç Çakırlar Caddesi ve bağlantılı sokaklar

Anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir.

Saygılarımızla,

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