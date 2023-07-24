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Gönyeli Barajı’nda yaşanan balık ölümleri ile ilgili açıklama yapıldı

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Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Taşkent Doğa Parkı yetkilileri Gönyeli Barajı’ndaki balık ölümlerini inceledi 
Gönyeli Barajı’nda yaşanan balık ölümleri ile ilgili açıklama yapıldı

 BALIK ÖLÜMLERİNİN SEBEBİ SUDAKİ OKSİJENİN TÜKENMESİ! 

Gönyeli Alayköy Belediyesi, Gönyeli Barajı’nda yaşanan balık ölümleri ile ilgili olarak DoğaPark ile bir çalışma başlattı. 

DoğaPark tarafından Gönyeli Barajı’ndan alınan suda yapılan testlerde, su kalitesinde balık ölümlerini açıklayabilecek bir olumsuzluk görülmedi. Fakat yapılan incelemeler sonunda su seviyesinin aşırı azalmasından dolayı su sıcaklığının yükseldiği bunun da sudaki oksijeni tüketerek balık ölümlerine yol açıldığı tespit edildi. 

 

Gönyeli Alayköy Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada Gönyeli Barajı’nda yaşanan balık ölümleri ile ilgili detaylı bilgi toplama çalışmalarının devam edeceği ifade edilirken geçmişten bugüne zaman zaman yaşanan bu sorunun önüne kalıcı olarak geçilmesi için neler yapılabileceği konusunda çalışmalar başlatıldı. 

 

Çalışmalar sürüyor 

Gönyeli Alayköy Belediyesi Sağlık Şubesi’nin yaptığı çalışmalar noktasında haşere kontrol ekibinin oluşacak kokuşmadan aşırı karasinek üremesinin önüne geçmek için tedbir aldığı kaydedildi. 

Öte yandan belediye temizlik ekiplerinin ise kıyıya vuran ölü balıkları toplayarak ölü balıkların su içerisinde bozularak yaratacağı kirliliğin önüne geçildiği ifade edildi. 

 

Gönyeli Alayköy Belediyesi halka da çağrıda bulunarak çalışmalar sonuçlanana kadar barajdan balık tutulmaması konusunda uyardı.  

 

Zabıta devriye atacak, avlanmaya izin verilmeyecek 

Yapılan açıklamada bu süreçte zabıtanın devriye atarak balık avlanmasına izin verilmeyeceği ifade edilirken Belediye halkı sağlık konusunda risk alınmaması noktasında uyardı. 

 

Açıklamada ayrıca önümüzdeki hafta içerisinde Gönyeli Alayköy Belediyesi Çevre Komitesi ile DoğaPark yetkililerinin bir araya gelerek konuyu detaylı değerlendireceği ifade edildi. 

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