Grup Rota Sevilen Şarkılarıyla Coşturdu

Festivalde Grup Rota geceye damgasını vurdu
61’nci Mehmetçik Üzüm Festivali dolu dizgin devam ediyor. Festivalde dün ülkemizin sevilen gruplarından Grup Rota, popüler ve sevilen şarkılar eşliğinde müzik ziyafeti sundu.
Kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlendiği festivalde, Mehmetçik Festival Alanı’nda düzenlenen Grup Rota konserine halk yoğun ilgi gösterirken, şarkılara da eşlik etti.
Festivalde bugün saat 21:00, KKTC’nin yükselen yıldızı, Kıbrıslı Sanatçı İpek Amber sevilen şarkılarıyla sahne alıyor…
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