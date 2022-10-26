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Gülşen’in yurt dışı yasağı kaldırıldı

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Sahne aldığı bir mekanda imam hatip liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun yurt dışı yasağı kaldırıldı.
Gülşen’in yurt dışı yasağı kaldırıldı

30 Nisan 2022'de İstanbul Ataşehir’de sahne aldığı bir mekanda imam hatip liselilerine yönelik sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapsi istenen şarkıcı Gülşen, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için avukatı Emek Emre İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin güvence miktarı olarak 250 bin lira yatırıldığı takdirde kaldırılmasına karar verdi.

“ÇOCUĞUMU GÖREMİYORUM”

Şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma başlatıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 gün tutuklu kalan Gülşen, ev konutunu terk etmeme şartıyla tahliye edildi. Ardından karakola imza şartıyla ev hapsi kararı kaldırılan Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Gülşen’in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

21 Ekim’de İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Gülşen Çolakoğlu savunmasını gerçekleştirdi. Gülşen, çocuğunun İspanya’da okuduğunu ve görmeye gidemediğini söyleyerek adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, karakola imza atma şartının kaldırılmasına ve yurt dışı yasağın devam etmesine karar vermişti.

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