  • BIST 7265.78
  • Altın 1944.903
  • Dolar 29.3346
  • Euro 32.3359
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Güney Florida Dekanı DAÜ'de Turizm Dersinde Konuştu

» »
Güney Florida Üniversitesi Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Dekanı Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu, DAÜ Turizm Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu: Turizm 4.0 ve Otel İşletmeciliği Konularında İlham Verici Konuşma Gerçekleştirdi
Güney Florida Dekanı DAÜ'de Turizm Dersinde Konuştu

GÜNEY FLORİDA ÜNİVERSİTESİ OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU DEKANI PROF. DR. CİHAN ÇOBANOĞLU, DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi; Turizm ve Otelcilik Teknolojileri konusunda lider akademisyen Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu’nu öğrencileriyle buluşturdu. Güney Florida Üniversitesi, Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Dekanı, M3 Konaklama Teknolojileri Merkezi Direktörü ve aynı zamanda “McKibbon Hospitality Profesörü” unvanına sahip olan Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu, DAÜ Turizm Fakültesi, Uzaktan Eğitim Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı dersine konuk konuşmacı olarak katıldı.

 

Turizm 4.0 dersinin Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seden Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Çobanoğlu, öğrencilere konuk olduğu ders kapsamında ilham verici ve bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Çobanoğlu’na, öğrencilerle paylaştığı değerli bilgiler, deneyim ve zaman için teşekkürlerini iletti. Ayrıca, etkinliğin fakülte ve öğrencilere sağladığı önemli kazanımlar konusundaki düşüncelerini paylaştı.

 

“Öğrencilere İlham Verdi”

Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu’nun etkileyici sunumu ve bilgi paylaşımının, öğrencilere turizm ve ağırlama teknolojileri alanındaki güncel gelişmelerle daha yakından tanışma fırsatı sunduğunu vurguladı. Bu etkileşimli deneyim sayesinde öğrencilerin sektördeki yenilikleri daha derinlemesine anlama fırsatı bulduklarını ifade etti. Aynı zamanda, Prof. Dr. Çobanoğlu'nun alanındaki lider konumu ve kariyerinde elde ettiği başarıların öğrencilere ilham verdiğini belirten Prof. Dr. Öztüren, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarında kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

 

Prof. Dr. Öztüren, “Bu tür konuk konuşmacı etkinlikleri, öğrencilerimizin sadece teorik bilgilerle değil, aynı zamanda sektördeki uzmanların deneyimleriyle de donanmalarını sağlayarak onları geleceğin liderleri olarak yetiştirmemizde kritik bir rol oynuyor” ifadesinde bulundu. Prof. Dr. Ali Öztüren, bu sunumun, öğrencilerin akademik ve profesyonel gelişimlerine önemli katkılarda bulunduğunu ve fakültenin uluslararası alandaki etkinliklerini güçlendirdiğini belirterek, ayrıca dersi yürüten Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seden Doğan’a bu değerli konuşmacıyı öğrencilerle bir araya getirdiği ve tüm katkıları için teşekkürlerini sundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Hukuk Fakültesi, EduRank Sıralamasında KKTC'nin Zirvesine Yükseldi!19 Aralık 2023 Salı 12:21
  • DAÜ Öğrenci Kulüpleri Zirvesi'23: Sosyal ve İşletme Uzmanlarıyla Öğrencilere İlham Verdi18 Aralık 2023 Pazartesi 16:24
  • DAÜ, Öğrenci Kulüpleri Zirvesi'23 ile 360 Yönetim Kurulu Üyesini Buluşturacak15 Aralık 2023 Cuma 12:40
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi'nde Büyük Açılış: Yeni Laboratuvarlar ve Merkezlerle İleri Adımlar Atılıyor08 Aralık 2023 Cuma 12:57
  • Nesilden Nesile DAÜ’lü Gururu: Mimarlık Fakültesi Öğrencisi, Babasının İzinde DAÜ'de Eğitim Aldı05 Aralık 2023 Salı 16:17
  • Prof. Dr. Ali Öztüren; DAÜ Turizm Fakültesi mezunları Kıbrıs'ın bir numaralı ve Avrupa'nın en iyi 24. turizm ve otelcilik programından mezun oluyor02 Aralık 2023 Cumartesi 08:03
  • DAÜ ve Medi Foundation İş Birliği Protokolü İmzaladı28 Kasım 2023 Salı 14:45
  • MAKEMÜD ve DAÜ İletişim Fakültesi İş Birliği Görüşmesi27 Kasım 2023 Pazartesi 19:28
  • Mahkeme'den DAÜ Yönetimine kesintileri FAİZİ ile çalışanlara geri öde!21 Kasım 2023 Salı 12:01
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç: DAÜ alacaklar konusunda sorun yaşıyor16 Kasım 2023 Perşembe 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti