Güney Florida Dekanı DAÜ'de Turizm Dersinde Konuştu

GÜNEY FLORİDA ÜNİVERSİTESİ OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU DEKANI PROF. DR. CİHAN ÇOBANOĞLU, DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi; Turizm ve Otelcilik Teknolojileri konusunda lider akademisyen Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu’nu öğrencileriyle buluşturdu. Güney Florida Üniversitesi, Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Dekanı, M3 Konaklama Teknolojileri Merkezi Direktörü ve aynı zamanda “McKibbon Hospitality Profesörü” unvanına sahip olan Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu, DAÜ Turizm Fakültesi, Uzaktan Eğitim Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı dersine konuk konuşmacı olarak katıldı.

Turizm 4.0 dersinin Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seden Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Çobanoğlu, öğrencilere konuk olduğu ders kapsamında ilham verici ve bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Çobanoğlu’na, öğrencilerle paylaştığı değerli bilgiler, deneyim ve zaman için teşekkürlerini iletti. Ayrıca, etkinliğin fakülte ve öğrencilere sağladığı önemli kazanımlar konusundaki düşüncelerini paylaştı.

“Öğrencilere İlham Verdi”

Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu’nun etkileyici sunumu ve bilgi paylaşımının, öğrencilere turizm ve ağırlama teknolojileri alanındaki güncel gelişmelerle daha yakından tanışma fırsatı sunduğunu vurguladı. Bu etkileşimli deneyim sayesinde öğrencilerin sektördeki yenilikleri daha derinlemesine anlama fırsatı bulduklarını ifade etti. Aynı zamanda, Prof. Dr. Çobanoğlu'nun alanındaki lider konumu ve kariyerinde elde ettiği başarıların öğrencilere ilham verdiğini belirten Prof. Dr. Öztüren, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarında kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

Prof. Dr. Öztüren, “Bu tür konuk konuşmacı etkinlikleri, öğrencilerimizin sadece teorik bilgilerle değil, aynı zamanda sektördeki uzmanların deneyimleriyle de donanmalarını sağlayarak onları geleceğin liderleri olarak yetiştirmemizde kritik bir rol oynuyor” ifadesinde bulundu. Prof. Dr. Ali Öztüren, bu sunumun, öğrencilerin akademik ve profesyonel gelişimlerine önemli katkılarda bulunduğunu ve fakültenin uluslararası alandaki etkinliklerini güçlendirdiğini belirterek, ayrıca dersi yürüten Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seden Doğan’a bu değerli konuşmacıyı öğrencilerle bir araya getirdiği ve tüm katkıları için teşekkürlerini sundu.