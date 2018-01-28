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Güney Kıbrıs sandık başında…

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Güney Kıbrıs sandık başında…
13. başkanını belirlemek üzere sandık başına giden Rumlar, saat 07.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.

Seçimde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanı sıra, AKEL adayı Stavros Malas, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın desteklediği Nikolas Papadopulos, Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas Evstratiu yarışıyor.

9 adayın hiçbirinin yüzde 50'yi aşan oy alamaması durumunda gelecek hafta, en çok oy alan 2 adayın yarışacağı ikinci tur seçim yapılacak.

Rum Yönetimi Başkan adaylarından, ilk üçe girmesi kesin gözüyle bakılan Nikos Anastasiadis, Nikolas Papadopulos ve Stavros Malas oylarını kullandı.

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis, saat 09.00’da Limasol’da Lanitio Lisesi’nde, eşi Andri Anastasiadis ile birlikte oyunu kullandı. Anastasiadis, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, bugünün demokrasi günü ve halkın, egemen olarak, Kıbrıs’ta bir sonraki günü kimin belirleyeceğine karar vereceği gün olduğuna vurgu yaptı.

Anastasiadis, önceki günlerde adaylar olarak öneri ve argümanlarını ortaya koyma fırsatı bulduklarını kaydederek, herkesi, bir sonraki gün birlik içerisinde olunması gerektiğinden, itidale davet etti.
Siyasi rakibinin, halkın sorunları olduğunu ve herkesin, bununla mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Anastasiadis, halkı oy vermeye çağırdı. Anastasiadis, seçim sürecinin normal işleyişi için çalışan herkese teşekkürlerini sundu.

PAPADOPULOS

DİKO’nun Başkan adayı Nikolas Papadopulos ise oyunu, saat 09.30’da, Lefkoşa’da Ayios Andreas İlkokulu’nda kullandı. Papadopulos, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, bugünün öncülerinin başkan adayları değil, halk olduğunu ve yapacakları seçimle, memleketin gidişatını belirleyeceklerini söyledi.

Halkın, seçime katılarak, demokrasiyi güçlendireceği vurgusunu yapan Papadopulos, seçmenin seçeceği adayla, ülkenin geleceğine yön vereceğini belirtti.

MALAS

AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas da saat 10.00’da, Lakadamya’da Arhangelos Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Malas, oyunu kullandıktan sonraki açıklamasında, bugünün demokrasi günü olduğunu ve bugün vatandaşın konuşacağını kaydetti. Seçmenleri, sandığa giderek oy kullanmaya davet eden Malas, daha iyi bir gelecek için ikna edici yanıtlar veren kişilere oy verilmesi çağrısında bulundu. Malas ayrıca, kişisel hayal kırıklıkları değil, sorumluluk zamanı olduğunu da belirtti. Bu arada, saat 10.00 itibarıyla oy kullanma oranı yüzde 10.5 olarak açıklandı.

SAAT 12.00 İTİBARIYLA SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 30,2...

Güney Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde, seçime katılım oranı saat 12.00 itibarıyla yüzde 30,2 olarak açıklandı.

Rum haber kaynaklarına göre, sabah saat 07.00’de başlayan oy verme işlemine, 12.00 itibarıyla bir saat ara verildi. Oy verme işlemi saat 13.00’de devam edecek.

Sandıklar saat 18.00’de kapanacak ve oy sayım işlemine geçilecek. Sonuçların saat 20.30 gibi açıklanması bekleniyor.

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