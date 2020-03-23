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Güney Kıbrıs'ta 21 yeni Corona Virüs vakası

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Güney Kıbrıs'ta 21 yeni Corona Virüs vakası
Güney Kıbrıs'ta 21 yeni Corona Virüs vakası

Güney Kıbrıs'ta 21 yeni Corona Virüs vakası daha tespit edİldi.

Kıbrıs'ın güneyinde 21 yeni corona pozitif vakası olduğu açıklandı. 12 kişinin diğer vakalarla temas halinde olduğu, 3 kişinin Baf genel hastanesi ile temas halinde olduğu ve 6 kişinin de yurt dışından döndüğü açıklandı. Kıbrıs'ın güneyinde toplam corona pozitif sayısı 116 oldu.

 

KKTC'DE 1 POZİTİF VAKA DAHA

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, halihazırda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan 20 kişiye yapılan testlerin sonucunda 1 pozitif vaka daha çıktığını açıkladı.

Tespit edilen son vaka ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 39’a yükseldiğini açıkladı…

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