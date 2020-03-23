Güney Kıbrıs'ta 21 yeni Corona Virüs vakası daha tespit edİldi.

Kıbrıs'ın güneyinde 21 yeni corona pozitif vakası olduğu açıklandı. 12 kişinin diğer vakalarla temas halinde olduğu, 3 kişinin Baf genel hastanesi ile temas halinde olduğu ve 6 kişinin de yurt dışından döndüğü açıklandı. Kıbrıs'ın güneyinde toplam corona pozitif sayısı 116 oldu.

KKTC'DE 1 POZİTİF VAKA DAHA

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, halihazırda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan 20 kişiye yapılan testlerin sonucunda 1 pozitif vaka daha çıktığını açıkladı.

Tespit edilen son vaka ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 39’a yükseldiğini açıkladı…