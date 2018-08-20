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Güney Kıbrıs'ta ‘atlar kesilip etleri satılıyor’

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Güney Kıbrıs'taki Hayvan Partisi Başkanı Kiriakos Kiriaku, yaşlanmış veya sakatlanmış atların kesildiği ve etlerinin satıldığını açıkladı.
Güney Kıbrıs'ta ‘atlar kesilip etleri satılıyor’

Fileleftheros’a konuşan Kiriaku, atlar için sığınak kurma çabalarını anlatırken, sığınağı yalnız yaşlı atlar için değil hipodromda yarıştırılırken ciddi kaza geçirerek yaralanan genç atlar için de kuracaklarını çünkü hipodrom idaresinin 202 sayfalık tüzüğünde, yaşlanan veya yaralanan atların ne olacağına dair hiçbir ifade bulunmadığını belirtti.

Kiriaku “Önümüze gelen, yaşlanan yarış atlarının tarlalara salındığı yönünde şikayetler var. Hayvanat bahçelerine at eti satıldığından söz edenler var. Diğerleri Poli Hrisofu’dan yasadışı olarak işgal bölgelerine götürülüyor” dedi.

Rum tarafında at kesimi yapılan yasa dışı kesimhane olup olmadığı sorulduğunda ise Kiriaku, “Bize şikayetler ulaştı, evet. Bir başkası, ateş edilerek öldürülüp etleri için parçalandıkları bilgisini verdi. Bilgileri, araştırması için önceki bakana ilettik. Bazı bilgiler de hipodromdan geldi” diye konuştu.

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