Güney Kıbrıs'ta bugün pozitif vakaya rastlanmadı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün 1565 test yapıldığı ve Covid-19 pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.
Açıklamada, Kıbrıs'ın güneyinde bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının 1038 olduğu ifade edildi.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün 1565 test yapıldığı ve Covid-19 pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.
Açıklamada, Kıbrıs'ın güneyinde bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının 1038 olduğu ifade edildi.
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