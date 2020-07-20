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Güney Kıbrıs'ta bugün pozitif vakaya rastlanmadı

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Güney’de bugün 1565 test yapıldığı ve Covid-19 pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.
Güney Kıbrıs'ta bugün pozitif vakaya rastlanmadı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün 1565 test yapıldığı ve Covid-19 pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.

Açıklamada, Kıbrıs'ın güneyinde bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısının 1038 olduğu ifade edildi.

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