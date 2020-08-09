Güney Kıbrıs’ta kapalı Maraş tartışmaları yaşanıyor

Türk tarafının Maraş’la ilgili son girişimleri ve açılacağına dair açıklamaları, Rum Tarafı’nda panik yarattı. Maraş kökenli kişilerden oluşan bir grup Rum vatandaş, bir dizi öneri hazırladı.

Politis Gazetesi; “Maraşlıların Ne Yapması Gerekir” başlıklı yorumsal haberinde, Maraş kökenli kişilerden oluşan bir grup vatandaşın, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’ya, tüm Maraş şehrinin hak sahiplerinin tescil edilmesiyle ilgili bir öneride bulunduğunu yazdı.

Gazete, “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ümit olmamasının, Maraş’ın açılması ve Ankara, Evkaf ve Kıbrıs Türk siyasetçilerin hamlelerinin, Maraş kökenli Rumları endişeye sevk ettiğini” kaydetti.

Gazete ilgili haberinde, Başbakan Ersin Tatar’ın geçtiğimiz Cuma günü yaptığı Maraş’ın aşamalı olarak açılacağına ilişkin açıklamasına da yer verdi.

Maraş kökenli Rumlar için; “Kıbrıs sorununda çözüm perspektifi yoksa her bir Maraşlı, Kuzey’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmak için AİHM karaları temelinde, kendi başına mı hareket etmeli?” sorusunun gündeme geldiğini belirten gazete, birçok Maraş kökenli Rum’un hukuki görüş alarak zaten ilerlediğini yazdı.

Güney Kıbrıs için pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zor bir durumun söz konusu olduğunu belirten gazete, bununla birlikte Rum hükümetinin ve Hukuk Dairesi’nin toplu kişisel başvuruların tehlikeli ve Kıbrıs sorununda olumsuz etkilere sahip olabileceği şeklindeki görüşü dile getirdiğini anımsattı.

Rum avukat Ahilleas Dimitriadis de bir Kıbrıslı Türk kurumunun, Güney Kıbrıs’taki taşınmaz mal için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapmasını, “madalyonun başka bir yüzü” olarak nitelendirdi.

Rum hükümetinin, Maraş kökenli sakinler konusuna ilişkin hamlelerini “talihsizlik” olarak nitelendiren Dimitriadis, hükümetin AİHM’deki etkisizliğinin Maraş’ı Evkaf’a bırakmakta olduğunu söyledi.