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Güney Kıbrıs’ta Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 3.8

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Güney Kıbrıs’taki fiyatlar ve bu yönde alınan kararlarla ilgili haberler, bugünkü Rum basınında yer aldı.
Güney Kıbrıs’ta Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 3.8

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta Nisan ayında fiyat artış hızının önemli ölçüde düştüğünü ancak pahalılığın özellikle gıda alanında devam ettiğini bunun sonucunda da tüketicilerin giderlerinde büyük farklılıklar göremediğini yazdı.

Gazete, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 3.8 olduğunu Mart ayında ise bunun yüzde 6.1 olarak kaydedildiğini belirtti.

-Bazı ürünlere 0 KDV

Öte yandan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Bakanlar Kurulu’nun, bazı temel gıdalara 0 KDV uygulanmasına karar verdiğini yazdı.

Habere göre konu hakkında açıklama yapan Maliye Bakanı Makis Keravnos, ekmek, süt, yumurta, bebek mamaları, bebek bezleri, kadın hijyen ürünleri, yetişkin bezleri  gibi ürünlere altı ay geçerli olmak üzere KDV uygulanmamasına karar verildiğini ifade etti.

Gazete bu kararın, 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacağını yazdı.

-Gelirlerde artış

Haravgi gazetesi ise pahalılık nedeniyle devlet gelirlerinin arttığını belirtti.

Gazete İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak Ocak-Mart 2023 döneminde devlet fazlalığının 324.1 milyon Euro olarak kaydedildiğini geçen yıl aynı dönemde ise bunun, 239.9 milyon Euro şeklinde yer aldığını yazdı.

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