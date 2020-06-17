  • BIST 110.940
  • Altın 380,080
  • Dolar 6,8327
  • Euro 7,7097
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Güney Kıbrıs'ta Son 24 Saat İçerisinde 912 Test Sonucunda Hiç Pozitif Vakaya Rastlanmadı

» »
Güney Kıbrıs'ta Son 24 Saat İçerisinde 912 Test Sonucunda Hiç Pozitif Vakaya Rastlanmadı
Güney Kıbrıs'ta Son 24 Saat İçerisinde 912 Test Sonucunda Hiç Pozitif Vakaya Rastlanmadı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 912 test sonucunda hiç pozitif vakaya rastlanmadı.

Rum haber kaynaklarının haberlerine göre, kovid-19 testlerinde pozitif vaka olmayınca, toplam vaka sayısı 985'te kaldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk Pornosundan Tutuklama15 Haziran 2020 Pazartesi 09:56
  • RUM Savunma Bakanlığı’nda Yeni Çatı15 Haziran 2020 Pazartesi 09:50
  • Güney Kıbrıs’ta 3 yeni pozitif vaka15 Haziran 2020 Pazartesi 08:47
  • Güney’de son 2 gündür pozitif vakaya yok14 Haziran 2020 Pazar 17:47
  • Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi:46 yıl çok fazla Kıbrıs sorunu çözümlenmeli14 Haziran 2020 Pazar 16:35
  • Kasulidis:Türkiye’yi Kıbrıs sorunu çözülmüşken karşımıza almamız, çözülmemişken almamızdan daha iyidir14 Haziran 2020 Pazar 16:31
  • Bölgedeki doğal zenginlik 1 trilyon ABD Doları değerinde14 Haziran 2020 Pazar 16:29
  • Güney’in Emekçileri Güney’den Kuzey'e Geçişlerin 21 Haziran’da Başlamasını Talep Etti14 Haziran 2020 Pazar 15:27
  • Tecritte Tutulacak Turistlere Her Gece Eğlence13 Haziran 2020 Cumartesi 19:40
  • Güney Kıbrıs'ta Hıv Pozitif Kişi Sayısı Binin Üzerinde13 Haziran 2020 Cumartesi 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti