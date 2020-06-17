Güney Kıbrıs'ta Son 24 Saat İçerisinde 912 Test Sonucunda Hiç Pozitif Vakaya Rastlanmadı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 912 test sonucunda hiç pozitif vakaya rastlanmadı.
Rum haber kaynaklarının haberlerine göre, kovid-19 testlerinde pozitif vaka olmayınca, toplam vaka sayısı 985'te kaldı.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 912 test sonucunda hiç pozitif vakaya rastlanmadı.
Rum haber kaynaklarının haberlerine göre, kovid-19 testlerinde pozitif vaka olmayınca, toplam vaka sayısı 985'te kaldı.
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