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Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyon açıklandı

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Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Aralık ayındaki enflasyon oranının yüzde 7,9’a gerilediği haber verildi.
Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyon açıklandı

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Aralık ayındaki enflasyon oranının yüzde 7,9’a gerilediği haber verildi.

İstatistik Birimi tarafından yayımlanan verilere dayanarak, geçtiğimiz Kasım ayında yüzde 8,7 olan enflasyon oranının Aralık’ta yüzde 7,9’a gerilediğini yazan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Ocak-Aralık 2022 dönemindeki enflasyon oranının ise yüzde 8,4’e ulaştığını kaydetti.

Elektrik fiyatlarında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2022 yılının Aralık ayında yüzde 33 artış yaşandığını, akaryakıt fiyatlarındaki artışların ise yüzde 13’lere ulaştığını yazan Politis ise, bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 2,5 olduğunu anımsattı.

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