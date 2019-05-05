Güney Kıbrıs'taki cinayetle ilgili sıcak gelişme

Güney Kıbrıs'taki Mitsero (kırmızı) gölünde bir valiz daha bulundu. Bugün öğle saatlerinde gölde yapılan aramada, dalgıçlar bir nesneye ulaştı. Görevli Adli tıp uzmanın net bilgi verilmesi için olay yerine gitmesi bekleniyor.
(Cyprus Mail)
Güney Kıbrıs'taki Mitsero (kırmızı) gölünde bir valiz daha bulundu. Bugün öğle saatlerinde gölde yapılan aramada, dalgıçlar bir nesneye ulaştı. Görevli Adli tıp uzmanın net bilgi verilmesi için olay yerine gitmesi bekleniyor.
(Cyprus Mail)
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