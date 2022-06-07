Güney Kore ve ABD savaş uçaklarından gövde gösterisi

Güney Kore ve ABD, 20 savaş uçağının yer aldığı ortak bir uçuş tatbikatında gövde gösterisi yaptı. Tatbikatın Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore’nin geçen pazar günü art arda 8 kısa menzilli balistik füze fırlatmasının ardından bölgede gerilim yükselirken, Güney Kore ve ABD’den yeni bir adım geldi.

Güney Kore ve ABD Hava Kuvvetleri, 20 savaş uçağının katıldığı ortak uçuş tatbikatında adeta Kuzey Kore’ye gözdağı verdi. Güney Kore Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikatın bugün Güney Kore’nin batı kıyısı açıklarında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ortak uçuşta F-35A, F-15K ve KF-16 dahil olmak üzere 16 Güney Kore savaş uçağı ve ABD’ye ait 4 adet F-16 savaş uçağının yer aldığı belirtildi. Tatbikatın “iki ülkenin Kuzey Kore’nin provokasyonlarına hızlı ve doğru bir şekilde yanıt verme konusundaki güçlü kabiliyet ve kararlılığını gösterdiği” vurgulandı.

Kuzey Kore, pazar günü 35 dakikalık bir süre zarfında 8 kısa menzilli balistik füze ateşleyerek bu yılın 18. silah testine imza atmıştı. Güney Kore ve ABD ise pazartesi günü düzenledikleri ortak atış tatbikatında Pyongyang’a misilleme olarak 8 kısa menzilli füze ateşlemişti.