Güney Kore'deki seks skandalında verilen cezalarda indirim

Güney Kore'de geçen yıl ortaya çıkan seks skandalında toplu tecavüz ve gizli kamera pornosu suçlarından hüküm giyen iki şarkıcının cezalarında indirime gidildi.

Seul Yüksek Mahkemesi, Jung Joon-young'ın 6 yıllık hapis cezasını 5'e, Choi Jong-hoon'un 5 yıllık cezasını da 2.5 yıla düşürme kararı aldı.

31 yaşındaki Jung toplu tecavüz, kadınları gizlice videoya çekmek ve bu videoların yasadışı paylaşımı suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Skandalın ardından üyesi olduğu FT Island grubundan ayrılan 30 yaşındaki Choi de toplu tecavüzden hüküm giymişti.

Ayrıca her iki ismin 80 saat ‘cinsel şiddet tedavisi’ dersleri almasına karar verilmişti.

Öte yandan Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Jung 'derin pişmanlığını gösteren' belgeleri mahkemeye sundu. Kurbanlardan biri de Choi ile uzlaşma yoluna gitti.

Resmi veriler geçen yıl ülkede yaklaşık 5500 kişinin gizli kamera pornosu suçlarından gözaltına alındığını gösteriyor. Bu kişilerin yüzde 97'si ise erkek.