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Güney Sudan'da köy halkı ağaç yapraklarıyla besleniyor

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Güney Sudan'da köy halkı ağaç yapraklarıyla besleniyor
Güney Sudan'da iç savaşın yanı sıra kuraklıktan kaynaklı kıtlıkla mücadele eden ve yiyecekleri tükenen Aweil iline bağlı Amothic köyü sakinlerinin, tohumluklar ve "Lalop" ağacı yapraklarıyla beslenmeye başladığı bildirildi.

Norveç Mülteci Konseyi Güney Sudan Temsilcisi Rehana Zavar yaptığı açıklamada, "Ülkenin kuzeyindeki Aweil iline bağlı Amothic köyünde yiyecekleri tükenen köylüler, açlıktan ağaç yaprakları ve tohumlukları yemeye başladı." ifadesini kullandı.

Zevar, yenilen acı yaprakların sınırlı besin değerine sahip Lalop ağacından olduğunu ifade ederek, köy sakinlerinin bu yaprakların yanı sıra az miktarda yiyecek tükettiğini ve bu nedenle yetersiz beslenme sorununun hızla arttığını söyledi.

Güney Sudan'da gözler önünde bir felaket yaşandığına dikkati çeken Zevar, kıtlık ve gıda krizinin çözülmesi için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

Amothic köyünün Muhtarı Deng Yel Piol da köy halkının yüzde 40'ının ağaç yaprakları yediğini, yarısının da tohumluklarla gıda ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordinatörlüğü ile Uluslararası Göç Örgütünce geçen ay yapılan açıklamalarda, Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'da 20 milyondan fazla kişinin açlık tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu duyurulmuş, felaketin önüne geçebilmek için 4,4 milyar dolara ihtiyaç olduğu vurgulanmıştı.

 

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