  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.038
  • Dolar 19.4456
  • Euro 21.4194
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Güney’de 27 bin çocuk fakirlik sınırı altında yaşıyor

» »
Güney’de 27 bin çocuk fakirlik sınırı altında yaşıyor
Güney’de 27 bin çocuk fakirlik sınırı altında yaşıyor

Güney Kıbrıs’ta 27 bin çocuğun fakirlik sınırı altında, maddi ve sosyal yoksunluk şartları altında yaşamakta olduğu bildirildi.

Politis bu rakamın, 2019/1700 sayılı Avrupa tüzüğü uyarınca bütün AB üyesi ülkelerde yılda bir kez yapılması zorunlu olan “Hane Halkı Gelir ve Yaşam Şartları Araştırması” çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta yapılan araştırma sonucunda ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre fakirlik sınırı altında, maddi ve sosyal yoksunluk şartlarında yaşayan 18 yaş altı 27 bin çocuk, toplam nüfusun yüzde 15,8’ini oluşturuyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristos Stilyanidis, Yeni Demokrasi partisinin oy pusulasında yer alacak29 Nisan 2023 Cumartesi 14:27
  • Ruslar, Rus Kültür Merkezi’nde çıkan yangını siyasileştirmeye çalışıyor28 Nisan 2023 Cuma 19:04
  • Güney Kıbrıs ve Finlandiya arasında sağlık alanında iş birliği yapılacak28 Nisan 2023 Cuma 16:33
  • Güney Kıbrıs’ta boşanma başvuruları artık internet üzerinden yapılacak28 Nisan 2023 Cuma 16:13
  • Rum Meclisi, Hristodulidis’in Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yasayı geri göndermesini kabul etmedi28 Nisan 2023 Cuma 15:47
  • "Afrodit yatağında gerilim hamleleri" iddiası28 Nisan 2023 Cuma 10:36
  • Güney Kıbrıs'ta elektrik fiyatları son iki yılda yüzde 90 arttı27 Nisan 2023 Perşembe 15:17
  • ABD, Güney Kıbrıs’a ait 80’i aşkın tarihi eseri iade etti26 Nisan 2023 Çarşamba 17:33
  • Güney Lefkoşa'daki binada büyük yangın!26 Nisan 2023 Çarşamba 16:10
  • Güney Kıbrıs 3 bin 461 sığınmacının başvurusunu geri çevirdi26 Nisan 2023 Çarşamba 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti