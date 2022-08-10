  • BIST 2.801,40
  • Altın 1035.111
  • Dolar 17.9541
  • Euro 18.4126
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Güney'in ticari denge açığında büyük artış...

» »
Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk yarısındaki ticari denge açığında büyük artış meydana geldi.
Güney'in ticari denge açığında büyük artış...

Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk 6 ayındaki ticari denge açığında, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, 1.12 milyar Euro’luk büyük bir artış meydana geldiği haber verildi.

Güney Kıbrıs’ın 2021 yılının ilk 6 ayındaki ticari denge açığının 2 milyar 734 milyon Euro olduğunu ve bu rakamın 2022 yılının ilk ayında 1.12 milyar Euro artış göstererek 3 milyar 860 milyon Euro’ya yükseldiğini yazan Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Birimi tarafından yayımlanan verilere göre, Rum tarafının 2021 yılının ilk 6 ayında 4 milyar 059 milyon Euro olan toplam ithalat rakamının, bu yılın ilk ayında yüzde 39,5 artış göstererek, 5 milyar 664 milyon Euro’ya yükseldiğini belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın 2021 yılının ilk ayında 1 milyar 325 milyon Euro olan toplam ihracat rakamının ise yüzde 36,1’lik artışla 2022 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 803 milyon Euro’ya yükseldiğini ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Orman Dairesine yangınlarla mücadele için drone alınıyor09 Ağustos 2022 Salı 12:18
  • Greko Burnu'nda kaza yapan 31 yaşındaki şahıs ağır yaralandı09 Ağustos 2022 Salı 12:11
  • Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Abdülhamid Han sondaj gemisi konusunda beklemede09 Ağustos 2022 Salı 10:30
  • Veysi Amber ve Hayriye İnatçı, Güney Kıbrıs’ta polis tarafından aranıyor08 Ağustos 2022 Pazartesi 22:53
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan’daki yasadışı telefon dinlemesi skandalı konusunda sessiz08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:34
  • Güney Kıbrıs’taki ilk maymun çiçeği vakasının temaslıları aşılandı08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:33
  • Poursanides Commonwealth Oyunları’nda bronz madalya kazandı07 Ağustos 2022 Pazar 14:23
  • Maymun çiçeği aşısının ilk partisi cumartesi günü Kıbrıs’a ulaştı07 Ağustos 2022 Pazar 14:21
  • Kasoulides Kıbrıs Türk liderliğinden Güven Artırıcı Önlemleri kabul etmesini istedi07 Ağustos 2022 Pazar 14:17
  • Limasol’da Yangın06 Ağustos 2022 Cumartesi 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti