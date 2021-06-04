  • BIST 1.430
  • Altın 522,162
  • Dolar 8,6767
  • Euro 10,5059
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Güngördü: Çevre, dünün mirası yarının emanetidir.

» »
Güngördü ’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesajı
Güngördü: Çevre, dünün mirası yarının emanetidir.

5 Haziran günü, 1970’li yılların başında dünya genelindeki çevre sorunlarının uluslararası boyutta tartışılır hale gelmesinin ardından, 1972 yılında İsveç'te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla ‘Dünya Çevre Günü’ olarak kabul edilmiştir.

 

Ülkemizde ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’, çevre sorunlarına dikkat çekerek kamuoyunda çevre bilinci ve hassasiyetinin oluşmasına katkı sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir. Çevre konusu sadece bir gün değil, sürekli hatırlanması, tavır ve davranışlarımıza yansıması gereken bir konudur.

Hem kurumlar hem de bireyler olarak bu sorumluluğu omuzlamalı ve aslında kendi hayatımızı kendi ellerimizle tehlikeye atmamak adına çevremizi korumalıyız.

 

Çevre konusunda yerel yönetimlere daha büyük sorumluluklar düşüyor. Belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Belediye olarak çevre duyarlılığı noktasında çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha temiz ve daha yeşil bir kent bırakmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

 

İhtiyaç duyulan noktalarda bir taraftan yeni parklar oluştururken, bir taraftan da mevcut parkları bakımdan geçirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Parklar da çocuklar güven içerisinde oyun oynarken, aileleri de huzurla dinlenebilsinler diye oturma alanları oluşturuyoruz.

 

İhtiyaç duyulan park ve bahçe gibi pek çok alanda, ağaç ve fidan dikimi çalışmalarını sürdürüyoruz. Pandemi önlemlerine karşın, bir yılda sekiz ayrı noktada 1200 fidanı toprakla buluşturduk ve toplumda farkındalık oluşturmak adına birçok projeyi hayata geçirdik.

girne-006.jpg

Çevre, dünün mirası yarının emanetidir.

Dünya Çevre Gününün çevre bilincinin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, halkımıza güzel, temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı bir ömür dilerken Dünya Çevre Günü ”nü kutluyor, sağlıklı bir gelecek, temiz, kaliteli ve daha yaşanılabilir bir dünya temenni ediyorum.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güngördü ve beraberindeki heyet BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:08
  • Girne Belediyesi Öykü Yarışmasına Öykü Kabulü Devam Ediyor25 Mayıs 2021 Salı 11:04
  • Şişede durduğu gibi durmadı, kaza yaptı!23 Mayıs 2021 Pazar 13:27
  • 30 yaşında hayatını kaybetti21 Mayıs 2021 Cuma 14:11
  • Girne'de 6 işletme kapatıldı!21 Mayıs 2021 Cuma 13:47
  • Girne'de Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi20 Mayıs 2021 Perşembe 10:13
  • 19 Mayıs Girne'de Kutlandı19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:53
  • Polis Genel Müdürlüğü’nden Girne’deki bir otelde alınan önlemlere yönelik açıklama18 Mayıs 2021 Salı 22:08
  • Girne Belediyesi Gençlik Platformu Oluşturuluyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:17
  • Girne Belediyesi Ramazan Bayramı'na Hazır12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti