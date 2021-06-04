Güngördü: Çevre, dünün mirası yarının emanetidir.

5 Haziran günü, 1970’li yılların başında dünya genelindeki çevre sorunlarının uluslararası boyutta tartışılır hale gelmesinin ardından, 1972 yılında İsveç'te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla ‘Dünya Çevre Günü’ olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizde ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’, çevre sorunlarına dikkat çekerek kamuoyunda çevre bilinci ve hassasiyetinin oluşmasına katkı sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir. Çevre konusu sadece bir gün değil, sürekli hatırlanması, tavır ve davranışlarımıza yansıması gereken bir konudur.

Hem kurumlar hem de bireyler olarak bu sorumluluğu omuzlamalı ve aslında kendi hayatımızı kendi ellerimizle tehlikeye atmamak adına çevremizi korumalıyız.

Çevre konusunda yerel yönetimlere daha büyük sorumluluklar düşüyor. Belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Belediye olarak çevre duyarlılığı noktasında çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha temiz ve daha yeşil bir kent bırakmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

İhtiyaç duyulan noktalarda bir taraftan yeni parklar oluştururken, bir taraftan da mevcut parkları bakımdan geçirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Parklar da çocuklar güven içerisinde oyun oynarken, aileleri de huzurla dinlenebilsinler diye oturma alanları oluşturuyoruz.

İhtiyaç duyulan park ve bahçe gibi pek çok alanda, ağaç ve fidan dikimi çalışmalarını sürdürüyoruz. Pandemi önlemlerine karşın, bir yılda sekiz ayrı noktada 1200 fidanı toprakla buluşturduk ve toplumda farkındalık oluşturmak adına birçok projeyi hayata geçirdik.

Çevre, dünün mirası yarının emanetidir.

Dünya Çevre Gününün çevre bilincinin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, halkımıza güzel, temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı bir ömür dilerken Dünya Çevre Günü ”nü kutluyor, sağlıklı bir gelecek, temiz, kaliteli ve daha yaşanılabilir bir dünya temenni ediyorum.