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Güngördü, Doğan Türk Birliğini Ziyaret Etti

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Güngördü, Doğan Türk Birliğini Ziyaret Etti
Güngördü, Doğan Türk Birliğini Ziyaret Etti

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nü ziyaret etti.
Güngördü’ye Yerel Seçimlerde destek bildiren Ulusal Birlik Partisi meclis üyeleri ve yeni dönem meclis üyesi adayları eşlik etti.
Doğan Türk Birliği Spor Kulübü Başkanı Bayar Piskobulu, Limasol’da kurulup faaliyetlerine Girne’de devam eden kulübün köklü bir kulüp olduğunu ifade ederek, kulübe kayıtlı ve aktif 400 lisanslı sporcunun olduğu belirtti.
Piskobulu, kulübün tesisleşmeye doğru önemli adımlar attığını ifade ederek, iki adet yeni spor tesisinin yapımının devam ettiğini söyledi.
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Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, spor kulüplerinin, sağlıklı ve uyumlu bir yaşam sürmeye katkı sağladığına dikkat çekti.
Çocuklar ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için spor kulüplerinin kent yaşamında önemli bir yeri olduğuna işaret eden Güngördü, ülkenin ve kentin en köklü takımlarından Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nün de bu anlamda büyük katkı sağladığını, kulübün altyapıya önem verdiğini ve yeni açılacak tesisleriyle de kente önemli bir hizmet sağlanacağına inancını dile getirdi.

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Geçmiş dönemlerde tüm spor kulüpleri ve Doğan Türk Birliği ile kurdukları iyi ilişkilerin devamını dileyen Güngördü, spora desteklerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

 

 

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