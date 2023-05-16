  • BIST 4.501,66
  • Altın 1272.153
  • Dolar 19.7066
  • Euro 21.4555
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAŞırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2023)

» »
Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2023)
Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2023)

KOÇ

Bugün ki gündeminizi aileniz ya da partnerinizle planladığınız bir seyahat meşgul edebilir. Çevrenizdekilerle aranızdaki bağları kuvvetlendirmek için mükemmel bir fırsat. 

 

BOĞA

Bugün çok daha uyumlu ve olumlu bir gün geçirmeniz olası. En azından yaşayacaklarınıza daha gülümseyerek yaklaşmanız söz konusu olabilir. 

 

İKİZLER

Hoşlandığınız kişi ile daha çok vakit geçirme imkanı elde edebilir, hatta bazı sırlarını öğrenebilirsiniz. 

 

YENGEÇ

Bugün yoğun saatlerde araç kullanmaktan kaçının derim. Dikkatinizde sorun olabilir. Temkinli olmayan seyahatlerden de uzak durmalısınız.  

 

ASLAN

Heyecanınızı dışa vurmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmadan önce etraflıca düşünmeniz sizin yararınıza olacaktır. 

 

BAŞAK

Bugün kendinizi daha mücadeleci, daha işlerin peşinde gidecekmiş gibi hissedebilirsiniz. Şevkinizi hiçbir şeyin kırmasına müsaade etmeyin. 

 

TERAZİ

Sorumluluk bilincinizin daha yoğun olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Tutucu ve agresif tavırlardan kaçınmalısınız. 

 

AKREP

Önemli gayrimenkul veya şirket yatırımlarınızın ertelenmesini bugün gökyüzü tavsiye ediyor diyebilirim. O nedenle para konusuna girmeyin. 

 

YAY

Arkadaşlarınızla bir aktivite planlayabilirsiniz. Kendinizi çok daha enerjik hissedeceğiniz bir gün olabilir. 

 

OĞLAK

Kelimenin tam anlamıyla koşturup iş halledeceğiniz bir gün gibi duruyor bugün. Bugün güne pozitif başlamak için iyi bir gün. 

 

KOVA

Ailenize ilişkin sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Ağırbaşlı olmak ve mantıkla hareket etmek işinizi daha kolaylaştıracaktır. 

 

BALIK

Bugün kendinizi sıkıcı hissedebilirsiniz ve sağlığınız çok da sevimli olmayabilir. Ayrıca endişe ve ajitasyon yaşayabilirsiniz. Oturun, dinlenin biraz.   

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzayda şimdiye kadar görülen en büyük patlama tespit edildi, nedeni bilinmiyor14 Mayıs 2023 Pazar 10:24
  • Bugün ‘Anneler Günü’14 Mayıs 2023 Pazar 08:55
  • Yarın Anneler Günü13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:05
  • Robert De Niro örneği verildi: İleri yaşta baba olmak otizm riski yaratıyor12 Mayıs 2023 Cuma 18:52
  • DNA haritası daha fazla insan grubunu kapsayacak şekilde güncellendi12 Mayıs 2023 Cuma 13:19
  • Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2023)12 Mayıs 2023 Cuma 07:51
  • Günlük burç yorumları (11 Mayıs 2023)11 Mayıs 2023 Perşembe 08:30
  • 21. Yüzyılın Aykırı Filozofu Kıbrıslı Ulus Baker’den Yaşama ve Aşka Dair 10 Alıntı10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:35
  • Bilimsel araştırma: Uzun yaşamanın formülü bulundu10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:20
  • Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2023)10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti