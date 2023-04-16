  • BIST 5.092,88
  • Altın 1246.689
  • Dolar 19.3433
  • Euro 21.2623
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2023)

» »
Günlük burç yorumları (16 Nisan 2023)
Günlük burç yorumları (16 Nisan 2023)

KOÇ

Özellikle üreme sistemi, idrar yolları gibi konularda sıkıntılar yaşamanız söz konusu olabilir. Kendinizi biraz kapalı ve tutuk hissedebilirsiniz. 

 

BOĞA

İçinize attığınız tüm negatif olayları bugün dışarı atmak isteyebilirsiniz. Çevrenizdekilerle iletişim kurarak, dertleşmek isteyebilirsiniz. 

 

İKİZLER

Kendinizi aşka ve bu konuda ani gelişmelere hazır hissedebilirsiniz. Eğer bugün böyle bir durum gelişirse her şeyi boş verin ve ayaklarınızı yerden kesin. 

 

YENGEÇ

Kendinizi aşka ve bu konuda ani gelişmelere hazır hissedebilirsiniz. Eğer bugün böyle bir durum gelişirse her şeyi boş verin ve ayaklarınızı yerden kesin. 

 

ASLAN

Bugün verimli bir gün geçiremeyebilirsiniz. Çok ciddi kayıplar olmasa bile biraz kafanız karışabilir ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Dinlenin! 

 

BAŞAK

Yakın çevrenizle birlikte ortak bir iş kararı alabilirsiniz. İş konusunda değişiklik yapmayı düşünebilirsiniz. Farklı fikirleri dinlemek size iyi gelecektir. 

 

TERAZİ

Bugün, kendinizi biraz daha diplomatik hissedebilirsiniz. Çok daha orta yolu bulur bir psikoloji içinde olabilirsiniz. Bu gayet iyi. Bunu gündelik koşturmanız için kullanın.A 

 

AKREP

Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Farklı aktivitelere katılabilir. Kendinizde hiç keşfetmediğiniz özelliğinizi keşfedebilirsiniz. 

 

YAY

Bugün kendinizi boşlukta hissetmeniz muhtemel. Her şey sanki sizden uzaklaşıyormuş gibi gelebilir. Hayata dair birçok meseleyi çıkarmamaya gayret edin. 

 

OĞLAK

Amaçlarınız doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Gün içinde aşabileceğiniz engellerin karşınıza çıkması gayet normal. 

 

KOVA

Özel biriyle güçlü bir duygusal bağ bugün gelişebilir. Sonuç olarak, günün çoğunu neşeli ve mutlu hissederek geçireceksiniz gibi görünmekte.  

 

BALIK

Bugün içinizden geldiği gibi davranmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizin de etkisiyle yeni kişilerle tanışabilirsiniz. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Courtyard Platinum şimdi Lansman fiyatları ile satışta14 Nisan 2023 Cuma 10:58
  • Günlük burç yorumları (13 Nisan 2023)13 Nisan 2023 Perşembe 08:36
  • Günlük burç yorumları (12 Nisan 2023)12 Nisan 2023 Çarşamba 08:00
  • Uyku sorunu yaşayanların felç riski artıyor11 Nisan 2023 Salı 22:00
  • İncil’in uzun süredir kayıp olan saklı kalmış bir bölümü bulundu11 Nisan 2023 Salı 21:45
  • Haftalık burç yorumları (10 - 16 Nisan 2023)11 Nisan 2023 Salı 17:41
  • Buz Devri’nde uyuyakaldı, 30 bin yıl sonra bulundu11 Nisan 2023 Salı 12:20
  • Günlük burç yorumları (11 Nisan 2023)11 Nisan 2023 Salı 08:30
  • BM: Kızıldeniz'deki petrol tankerinin kurtarılması için 32 milyon dolara daha ihtiyaç var10 Nisan 2023 Pazartesi 13:14
  • Günlük burç yorumları (10 Nisan 2023)10 Nisan 2023 Pazartesi 07:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti