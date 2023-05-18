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Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2023)

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Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2023)
Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2023)

KOÇ

Tutkularınızın daha ön plana çıkacağı bir gün geçirebilirsiniz. Bu yönde hareket edebilir, ya da yeteneğiniz ne ise onu kullanmak isteyebilirsiniz. 

 

BOĞA

Bugün çocuklarınızın geleceğine yatırım yapmaya karar verebilirsiniz. Akıllıca bir finansal karar, banka hesabınız için faydalı olabilir. Hesabınızı iyi yapın.  

 

İKİZLER

Sağlık yönünden sıkıntılı bir gün geçirebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. 

 

YENGEÇ

Çok daha güçlü görebilirsiniz. Ve fakat sizden konum olarak yukarda olan birilerinin sert eleştirilerine de açık olmanızda fayda var. Dik durun derim.  

 

ASLAN

Duygusal yönünüzün daha yüksek olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Yeni bir partner adayı hayatınıza girebilir. 

 

BAŞAK

İşle ilgili sorunlarla hızlı bir şekilde ilgilenmek sizin lehinize olacaktır. Aileyi içeren bir konuda en iyi kararı vermeniz zor olabilir. Sabırlı olun.  

 

TERAZİ

İletişimden kaynaklı yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Söyleyeceklerinizi söylemeden önce iki kere düşünmeniz sizin yararınıza olacaktır. 

 

AKREP

Manasız, gereksiz ürünlere yapacağınız harcamaları sınırlandırarak daha fazla tasarruf sağlayabilirsiniz. Kredi kartı harcamalarına dikkat!  

 

YAY

Maddi konuların ön planda olacağı bir gün geçirebilirsiniz. mücadeleci ruhunuz baskın gelebilir. Gerilimden ve stresten uzak durmanız gerekebilir.  

 

OĞLAK

Bugün özellikle yeni kontaklar kurmak için fırsatlar çıkabilir önünüze. Ve bu anlamda sürekli bir iletişim ihtiyacında olmanızda muhtemel. 

 

KOVA

Bugün sevmek ya da sevilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Duygularınızın mantığınızdan daha üstün olduğu bir gün olabilir. 

 

BALIK

Bugün, işte veya evde yaratıcılığınızla kendinizi ifade edebilirsiniz, bu da sosyal olarak ilerlemenize yardımcı olabilir. Biraz eğlendirin kendinizi.  

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