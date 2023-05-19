Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2023)

KOÇ

Bireysel farkındalığınızın daha ön planda olacağı bir gündesiniz. Renkli ve yaratıcı kişiliğinizi ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.

BOĞA

Çocuğunuz varsa, çocuklarınız evdeyken bile boş yuva sendromu yaşayabilirsiniz. Finansal bir anlaşma, önemli sonuçlar elde etmeyi vaat ediyor.

İKİZLER

İşinizle ilgili değişen şartlar olabilir akabinde uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi ifade biçiminizle gösterebilirsiniz.

YENGEÇ

Babanızla, otorite figürleriyle daha sağlam ama ortak ve eşle ilgili konularda bugün biraz daha zaaflı bir gün geçirebilirsiniz. En iyisi kendinizi bu anlamda koruyun.

ASLAN

İletişim konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dar görüşlü insanlarla iletişim kurmuş olmanız canınızı sıkılabilir.

BAŞAK

Günün ilerleyen saatlerinde yaşanabilecek küçük sorunlar moralinizi bozabilir. Gerginliği azaltmak için kaygısız bir tavır takınmanızda fayda var.

TERAZİ

İş yerinizde oldukça yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Kendinizi işinize vermek, sıra dışı ve yenilikçi fikirlere açık olmak isteyebilirsiniz.

AKREP

Bugün eğer mümkünse para ve parayla ilgili konularla çok ilgilenmeyin. Çünkü bu konuda karışıklık ve gecikme yaşama riskiniz var. Sinirlerinizi bozmayın.

YAY

Rutinden sıkıldığınızı fark etmeniz sizi farklı macera ve arzular istemenize sebep olabilir. Adımlarınız daha sağlam atmak sizin için iyi olacaktır.

OĞLAK

Unutmayın ne ekerseniz onu biçersiniz, bu nedenle başarılı olmak için gereken çabayı bugün gösterin. Beklenmeyen bir harcama kafa karıştırabilir.

KOVA

Duygusal açıdan daha çalkantılı bir güne başlayabilirsiniz. Yalnız kalmayı tercih etmek isteyebilirsiniz. İnişli çıkışlı bir gün geçirebilirsiniz.

BALIK

Bugün öyle ya da böyle ev işlerinden zevk almaya bakın. Arkanı kollayacağına güvendiğin kişiler bugün seni hayal kırıklığına uğratabilir. Çalışın bari.