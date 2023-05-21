  • BIST 4.501,73
  • Altın 1259.208
  • Dolar 19.8062
  • Euro 21.3798
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2023)

» »
Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2023)
Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2023)

KOÇ

Sosyal ilişkileriniz açısından oldukça güzel bir gün. Fırsattan istifade ederek çevrenizi daha da etkileyebilirsiniz. 

 

BOĞA

Bugün özellikle sosyal çevrenizle arkadaşlarınızla güzel paylaşımlar içinde olmanız mümkün. Özellikle para ile ilgili bir gelişme olursa değerlendirmenizde fayda var. 

 

İKİZLER

Partnerinizle aranızdaki sorunları çözmek, buzları eritmek isteyebilirsiniz. İlişki konusunda ilk adımı sizin atmanız gerekebilir. 

 

YENGEÇ

Bugün biraz hayal kırıklığına açıksınız, özellikle geçmişte yaşadığınız konular sizi biraz rahatsız edebilir. Bugün geri değil ileri bakmanız gereken bir gün unutmayın! 

 

ASLAN

Sağlığınızla ilgili birtakım sorunlar meydana gelebilir. Beslenmenize dikkat etmenizde fayda var. 

 

BAŞAK

Bugün kendinizi daha iyi hissetmemeniz için aslında hiçbir sebebiniz yok. Yapmanız gerekenlerden kaytarmaya boşuna uğraşmayın. 

 

TERAZİ

Geleceğe dair fikirleriniz bugün ki gündeminizde önemli bir yer kaplayabilir. Gününüzü iş ve kariyer odaklı fikirlerle geçirebilirsiniz. 

 

AKREP

Çocuklarınız varsa, muhtemelen bugün onları şımartmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızı orantılı bir biçimde şımartmaktan kimse zarar görmez.   

 

YAY

Güne pozitif başlayabilirsiniz. Bu pozitifliğiniz çevrenizi de olumlu yönde etkileyebilir. Sürekli övgüye maruz kalabilirsiniz. 

 

OĞLAK

Bugün arkadaşlarınızla vakit geçirmek için pek de uygun bir zamanlama olmayabilir. Huzursuzluğa açık bir gündesiniz. Her şeyden önce insanlara dikkat edin. 

 

KOVA

Edindiğiniz bilgileri çevrenizdekilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Tartışma, beyin fırtınası, yeni şeyler öğrenme, gibi durumların çok sık yaşanacağı bir gün olabilir. 

 

BALIK

Bugün kafanızı dağıtmak için hoş kaçamaklar yaşamanız pek mümkün. Eğer gündeminizde yurtdışı eğitim gibi konular varsa cesaret gösterin. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son 30 yılda dünyadaki büyük göllerin yüzde 53'ü küçüldü19 Mayıs 2023 Cuma 19:36
  • Belçika Prensesi orduda askeri eğitim alacak19 Mayıs 2023 Cuma 17:41
  • Araştırma: Performansa dayalı maaş, çalışanın sağlığını bozuyor19 Mayıs 2023 Cuma 14:41
  • Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2023)19 Mayıs 2023 Cuma 08:33
  • Cinsel açıdan en özgür şehir belli oldu18 Mayıs 2023 Perşembe 23:35
  • Açlık tarikatı skandalında can kaybı artıyor18 Mayıs 2023 Perşembe 19:23
  • Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2023)18 Mayıs 2023 Perşembe 07:58
  • Havadan, sudan ve kumdan insan DNA'sı toplandı: "Büyük bir sorun"17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:39
  • Asma yaprağı, elma ve biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:42
  • Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2023)17 Mayıs 2023 Çarşamba 08:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti