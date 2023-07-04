Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2023)

KOÇ
Sizi her zaman önemsiz görenler tarafından bile hayran kalınılacaksınız . Henüz herhangi bir değişiklik yapmadıysanız bugün başlamak için mükemmel bir gün.
BOĞA
Ne yapacağınızdan emin olamadığınız için bugün biraz daha güvenmelisiniz sevdiklerinize. Korkularla yaşanamayacağını artık bir an önce fark edin.
İKİZLER
İşlerin sizin için iyi gitmesi ve hiçbir alanda sorun yaşamamanız, etrafınızdakileri umursamamanız gerektiği anlamına gelmez. Daha duyarlı olun.
YENGEÇ
Her zaman bunun gerçek olmadığına inanın, ancak içgüdülerinizi takip ederseniz bugün bir şeyler olabilir. Bugün kesinlikle şikayetçi olmamalısın.
ASLAN
Bugün yanınızda size rehberlik edecek birinin olması çok olumlu bir durum ve aynı zamanda tüm bu sevgi dolu insanlarla çevrili olduğunuz için çok şanslısınız.
BAŞAK
Size her şey imkânsız görünürken, çevrenizdeki insanların büyük işler başardığını görüyorsunuz. Endişelenme, sadece cesaretinin kırıldığı bir gün.
TERAZİ
Sevdiklerinizin size vermek isteyeceği sayısız nasihati dinlemezseniz hiçbir şey elde edemezsiniz. Karar verecek berraklığa sahip değilseniz, kulak verin çevrenize.
AKREP
Bugün fırsatlar karşısında tereddüt etmeyin. Sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altında olacaksınız ve bu size harika bir enerji verecek gibi.
YAY
Bugün fırsatların gerçekten gökten yağacağı bir aşamaya girdiniz. Hepsini sömürmek istersiniz ama bu mümkün değil. Yavaş ve ağırdan davranın derim.
OĞLAK
Gökyüzü baskı olmadan kendi kendinize düşünmek için gün içinde biraz izolasyon öneriyor size. Gün içinde biriken sinirleri gevşetmek için bir şeyler yapın derim.
KOVA
Bugün hayal gücünüzü serbest bırakın ve yirmi yıl sonraki hayatını hayal edin. Ne yapmak isterdin ve şimdi ne yapıyorsun? Tam yaşlanmadan harekete geçme zamanı.
BALIK
İnandıklarınız için mücadele ederken genelde çevrenizin sizi anlaması biraz zaman alacak, özellikle de sizi en çok seven insanlarsa fazla hassas olabilirler bugün.
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