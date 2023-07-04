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Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2023)

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Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2023)
Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2023)

KOÇ 

Sizi her zaman önemsiz görenler tarafından bile hayran kalınılacaksınız . Henüz herhangi bir değişiklik yapmadıysanız bugün başlamak için mükemmel bir gün.  

 

BOĞA

Ne yapacağınızdan emin olamadığınız için bugün biraz daha güvenmelisiniz sevdiklerinize. Korkularla yaşanamayacağını artık bir an önce fark edin.  

 

İKİZLER

İşlerin sizin için iyi gitmesi ve hiçbir alanda sorun yaşamamanız, etrafınızdakileri umursamamanız gerektiği anlamına gelmez. Daha duyarlı olun.  

 

YENGEÇ

Her zaman bunun gerçek olmadığına inanın, ancak içgüdülerinizi takip ederseniz bugün bir şeyler olabilir. Bugün kesinlikle şikayetçi olmamalısın.  

 

ASLAN

Bugün yanınızda size rehberlik edecek birinin olması çok olumlu bir durum ve aynı zamanda tüm bu sevgi dolu insanlarla çevrili olduğunuz için çok şanslısınız.  

 

BAŞAK

Size her şey imkânsız görünürken, çevrenizdeki insanların büyük işler başardığını görüyorsunuz. Endişelenme, sadece cesaretinin kırıldığı bir gün.  

 

TERAZİ

Sevdiklerinizin size vermek isteyeceği sayısız nasihati dinlemezseniz hiçbir şey elde edemezsiniz. Karar verecek berraklığa sahip değilseniz, kulak verin çevrenize. 

 

AKREP

Bugün fırsatlar karşısında tereddüt etmeyin. Sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altında olacaksınız ve bu size harika bir enerji verecek gibi.   

 

YAY

Bugün fırsatların gerçekten gökten yağacağı bir aşamaya girdiniz. Hepsini sömürmek istersiniz ama bu mümkün değil. Yavaş ve ağırdan davranın derim.  

 

OĞLAK

Gökyüzü baskı olmadan kendi kendinize düşünmek için gün içinde biraz izolasyon öneriyor size. Gün içinde biriken sinirleri gevşetmek için bir şeyler yapın derim.  

 

KOVA

Bugün hayal gücünüzü serbest bırakın ve yirmi yıl sonraki hayatını hayal edin. Ne yapmak isterdin ve şimdi ne yapıyorsun? Tam yaşlanmadan harekete geçme zamanı. 

 

BALIK

İnandıklarınız için mücadele ederken genelde çevrenizin sizi anlaması biraz zaman alacak, özellikle de sizi en çok seven insanlarsa fazla hassas olabilirler bugün.  

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