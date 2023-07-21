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Günsel Otomobilleri 20 Temmuz tören geçidinde yer aldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49’uncu yıldönümü kutlamalarında KKTC’nin milli otomobili GÜNSEL, ilk modeli B9’un rengarenk prototipleri ile tören kortejinde yer aldı!
Günsel Otomobilleri 20 Temmuz tören geçidinde yer aldı

 

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenler kapsamında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlendi. Türkiye ve KKTC bayraklarıyla donatılan alanda yapılan resmi geçit töreninde; devlet protokolü ve halkı selamlayan tören kortejinde, bütün tasarım ve mühendislik çalışmaları KKTC’de tamamlanan, ülkenin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de ilk modeli B9’un rengarenk prototipleri de yer aldı. 

Büyük bir katılımla gerçekleşen törenin açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen törende, KKTC devlet protokolünün yanı sarı Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile pek çok siyasetçi yer aldı. 

Tören, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı onuruna gerçekleştirilen resmi geçit töreni ile tamamlandı. Resmi geçit töreninde, KKTC’nin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de halkı selamladı. GÜNSEL’in geçişi esnasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bilgi, birikim ve bilimsel üretiminin ürünü olan ülkemizin yerli otomobili GÜNSEL” anonsu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL gibi ileri teknolojiye dayalı projelerin ülkenin Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bugüne kat ettiği yolu gösterdiğini söyledi. 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Türkiyemizin de desteği ile GÜNSEL’i ülkemizde üretmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bütün dünyaca tanınmasına yönelik atılacak en güçlü adımlardan biri olacaktır.”

Kıbrıs Barış Herekatı’nın 49’uncu yıldönümünün kutlandığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde GÜNSEL’in ilk modeli B9’un prototipleri ile tören geçidinde yer alması ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Türkiyemizin, adaya ayak basarak Kıbrıs Türkünün bu topraklardaki varlığının ilelebet süreceğini bütün dünyaya duyurduğu 20 Temmuz 1974’ün 49’uncu yıldönümünü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kıbrıs Türkünün yapabileceklerinin en anlamlı sembolü olarak geliştirdiğimiz GÜNSEL’imizin, resmi geçit töreninde yer alarak Türkiyemizi, devletimizi ve halkımızı selamlaması büyüklüğü tarifsiz bir onur” dedi. GÜNSEL’i dünya yolları ile buluşturmak için seri üretim hazırlıklarına devam ettiklerini de hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Türkiyemizin de desteği ile GÜNSEL’i ülkemizde üretmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bütün dünyaca tanınmasına yönelik atılacak en güçlü adımlardan biri olacaktır” ifadesini kullandı. 

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