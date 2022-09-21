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GÜZ-MEK Hayat Buluyor

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Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Mahmut Özçınar, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan GÜZ-MEK (Güzelyurt Meslek Edindirme Kursu) kursları kapsamında Manisa’ya giderek bir dizi temaslarda bulundu.
GÜZ-MEK Hayat Buluyor

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Mahmut Özçınar, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan GÜZ-MEK (Güzelyurt Meslek Edindirme Kursu) kursları kapsamında Manisa’ya giderek bir dizi temaslarda bulundu.

 

Özçınar temasları kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret ederek, Büyükşehir kurs birimlerinin yer aldığı Atatürk Gençlik Merkezi ve Yeni Han’da incelemelerde bulundu.

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Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’a inceleme ziyaretinde Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan eşlik etti.

 

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Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Güzelyurt’ta hayata geçirecekleri GÜZ-MEK kurslarının kadınlara meslek edindirme noktasında önemli bir çalışma olacağını belirten Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, destekleri nedeniyle Başkan Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

 

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Özçınar temasları kapsamında Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile de bir araya geldi.

 

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