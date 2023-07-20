Güzel Sanatlar Haziran Sergisi” Tatar tarafından açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi” gerçekleştirilen açılışla sanatseverlerle buluştu. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının özel olarak hazırladığı 50 eseri buluşturan “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Ödüllü akademisyen sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eseri bir araya getiren sergi, 3 Ağustos’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen serginin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma y

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “GÜNSEL’in, yarın Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek geçit törenindeki geçişini hep birlikte büyük bir gururla izleyeceğiz.”

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın arifesinde düzenlenen böyle anlamlı bir serginin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek söze başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ülkemizde bugün çok önemli hazırlıklar var. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünü kutlayacağımız yarın, Türkiye Cumhuriyeti’nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da beraberindeki kurmayları ile öğlen saatlerinde ülkemizde olacak” dedi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için yapılacak kutlama programına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, açılışı yapılacak Ercan Havalimanı hakkında da bilgiler paylaştı. “Yarın ilk olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yeni terminal binası ile mevcut terminalin yolcu kapasitesini 10 kata kadar artıracağız. Dolayısıyla bugün yılda 1,5 yolcu kapasitesi ile hizmet veren havalimanımızın kapasitesini de yılda 10 milyondan fazla yolcuya kadar çıkarabileceğiz” dedi.

“Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49’uncu yıldönümünü kutlarken Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi öncülüğünde düzenlenen bu değerli serginin de açılışını yapmaktan da gurur duyuyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin ortaya koyduğu bütün bu eserler, Kıbrıs Türkünün varlığına, sanatına, kültürüne ve verdiği mücadeleye güç katmaktadır. Bu değerleri ülkemize kazandıran başta Dr. Suat Günsel olmak üzere Günsel Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde geliştirilen Kuzey Kıbrıs’ın yerli otomobili GÜNSEL’in yarın Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende düzenlenecek geçit töreninde yer alacağını da söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Benim de şahsen gururla izlediğim, GÜNSEL projesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de verdiği mücadelenin en önemli mihenk taşlarından biridir. Ülkemizde nelerin başarılabileceğine en büyük kanıttır. GÜNSEL’in, yarın Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek geçit törenindeki geçişini hep birlikte büyük bir gururla izleyeceğiz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Büyük bir emekle bugün bizlerle buluşan Güzel Sanatlar Haziran Sergisi"mizin hepimize ihtiyacı olan ilhamı vermesini ve toplumumuzun kültürel zenginliğine katkı sağlamasını umuyorum.”

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde büyük bir öneme sahip olan ve topraklarımızda barış ve özgürlüğün simgesi olan 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümünü sanatın gücüyle kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığını bütün dünyaya gösteren Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü coşkusunu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile ülke olarak yarın da yaşamaya devam edeceğiz. Gerçekleştirilecek geçit töreninde her aşaması Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde tamamlanarak üretilen, ülkemizin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’imizin de yer alacak olması sadece biz Yakın Doğulular için değil her bir Kıbrıs Türkü için büyük bir gurur kaynağı olacak” ifadesini kullandı.

“Hepiniz kabul edersiniz ki; bir toplum ve bir ülke geleceğini kurarkan; bilimden, sanattan ve teknolojiden güç almadıkça muvaffak olamaz. İçinde bulunduğumuz Yakın Doğu Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar bilimi; Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel rehberliğinde Kıbrıs Modern Sanat Müzemiz öncülüğünde yürütülen çalışmalar sanatı; Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in azmiyle hayat bulan GÜNSEL ise teknolojiyi; ilerlemenin en önemli dayanakları olarak gördüğümüzü simgelemeye devam edecek” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Büyük bir emekle bugün bizlerle buluşan Güzel Sanatlar Haziran Sergisi"mizin hepimize ihtiyacı olan ilhamı vermesini ve toplumumuzun kültürel zenginliğine katkı sağlamasını umuyorum. Canından can, kanından kan vererek bize bir ülke armağan eden şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor; Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49’uncu yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Ülkemiz ve tüm insanlık için barış ve özgürlük dolu bir gelecek temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Başarının temelinde sınırsız bir hayal gücü ve ‘merak’ var.”

Sergi açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise Yakın Doğu Oluşum’nun bilim ve teknoloji alanlarındaki başarılı buluşlarının temelinde sınırsız bir hayal gücü ve “merak” denilen anlam arayışının olduğunu dile getirdi. Eserleri ile sergiye değer katan tüm katılımcılar ile sergi küratörü Prof. Erdoğan Ergün’e teşekkür eden Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Enerjisini, motivasyonunu her daim hissettiğimiz, sanata ve sanatçıya verdiği önem ve değer her türlü takdirin üzerinde olan, ülkesine yaptığı çeşitli alanlardaki katkıları ile gerçek bir yurt aşığı olduğunu sayısız kez ortaya koymuş olan Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’e; Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’e ve tüm Günsel ailesine bir kez daha en samimi teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.