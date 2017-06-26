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Güzelyurt Portakal Festivali 30 Haziran’da başlıyor

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Güzelyurt Portakal Festivali 30 Haziran’da başlıyor
Güzelyurt Portakal Festivali, bu yıl 30 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.

Çeşitli kültür ve sanat etkinliğinin yapılacağı festivalde konser verecekler arasında Sıla, Halil Sezai, Cem Adrian ve Güliz Ayla da bulunuyor.

AÇILIŞ

Festival, 30 Haziran’da saat 19.00’da kent merkezinde yer alacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Açılış gösterileri saat 20.30’da, açılış töreni de 21.15’de Amfi Tiyatro’da başlayacak.

Resim sergisinin açılışı, akrobasi, basket ve soğuk heykel gösterisinin de yer alacağı açılış gecesinde 10 bisikletin dağıtılacağı ücretsiz piyango bileti dağıtılacak.

Festivalin ikinci günü olan 1 Temmuz’da “Dördüncü Duvar Halk Müziği Festivali”, Kangoo Jumping ve Zumba Parti dans gösterisi; 2 Temmuz Pazar günü satranç turnuvası, okçuluk yarışı, klasik araçlar slalom yarışması, uçurtma şöleni tavla turnuvası, dans gösterileri, Türk sanat müziği konseri; 4 Temmuz’da dart turnuvası, 6 Temmuz’da minikler halı saha turnuvası, 7 Temmuz’da defile, 8 Temmuz’da masterler dostluk maçı, duatlon yarışı, dans gösterileri; 9 Temmuz’da golf turnuvası, satranç, dans gösterileri yer alacak.

KONSERLER

Festival kapsamında 3 Temmuz’da Halil Sezai ve Cem Adrian, 5 Temmuz’da Kapalı Çarşı Meydanı’nda Buray, 6 Temmuz’da Frekans, İrem Barani, Arif Edizer, Ayhan Başkal, Hüseyin Yücelten, 7 Temmuz’da Güliz Ayla ve 9 Temmuz’da Sıla konser verecek.

 

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