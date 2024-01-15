Güzelyurt'ta korkutan kaza: Şans eseri yaralanan olmadı

Polisin açıklaması şöyle:
"15.01.2024 tarihinde saat 18:15 raddelerinde Güzelyurt'ta, Dr. Fazıl Küçük Bulvan üzerinde Çiftçi Market önünde doğu istikametine doğru seyreden Ümit Berk KARAGÖZOĞLU (E-23) yönetimindeki EA 179 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiği zaman aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmından çıkarak reklam tabelalarına ve demir su deposu alt duvarına aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı."
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