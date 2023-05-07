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SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Hadise’den Ebru Gündeş açıklaması

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Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, muhabirlerin "Ebru Hanım ile barışmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.
Hadise’den Ebru Gündeş açıklaması

Popçu Hadise önceki akşam depremzede çocuklar için Maslak’ta konser verdi.

Konser çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hadise, “Çok güzel bir geceydi. Depremzede çocuklarımız için bir araya geldik. Bu gecenin bütün geliri onlara gitti. Çok anlamlı, muhteşem bir gece oldu. Çok güzel geçti, seyirciler harikaydı. Bundan sonra da hepimiz çocuklarımız için elimizden geldiğince yardım edeceğiz” dedi.

Bir dönem Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la aşk yaşadığı iddia edilen ve Gündeş ile küs olduğu konuşulan Hadise, “Ebru Hanım ile barışmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Benim kimseyle bir problemim yok” cevabını verdi.

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