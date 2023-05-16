Haftalık burç yorumları (15 - 21 Mayıs 2023)

Gerilimli ama sonu tatlıya bağlanacak bir hafta.

Bu hafta aklımızın ve bedenimizin çalışacağını ve gerçek olan değerler üzerinde kararlar vereceğimizi söylemekte.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

15- 21 Mayıs 2023 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya mücadele gezegeni Mars, şans gezegeni Jüpiter ve güç delisi Plüton arasında sert bir paslaşmayla başlıyoruz ve bu bütün bir hafta bizimle olacak. Aynı zamanda Mars’ın hayaller gezegeni Neptün ve Neptün’ün de Plüton ile kuracağı pozitif etki ise bizi bu hafta eyleme geçmek ile geçmemek arasında tereddütte bırakırken, hangi konu olursa olsun hareket içine girdiğimizde de tatlı tatlı yoldan çıkmamıza da neden olacakmış gibi görünmekte.

Hafta ortası bu etki gittikçe güçlenirken diğer yandan Güneş’in Plüton ile kuracağı olumlu görünüm bizi daha hırslı bir yere getirebilir ve doğal olarak bile bile lades pozisyonuna düşebiliriz.

Hafta sonu ise, cuma günü Boğa burcunda yaşayacağımız yeniay özellikle maddi konularda ve sağlık alanında bizi tazeleyip “Yeniden, tekrar yeniden başlıyorum” dedirtebilir. Bu hafta yaşanacak olan gerilimi hafifletecek nitelikte olan bu yeniayı avantaja dönüştürüp belirttiğim gibi maddi konularda hareket alabilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında bu hafta aklımızın ve bedenimizin çalışacağını ve gerçek olan değerler üzerinde kararlar vereceğimizi söylemekte. Her şeye rağmen olumlu bir hafta diyebiliriz.

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta maddi konular ve bu çerçevede gelişecek olan olaylar sizi biraz oyalayacak gibi görünmekte. Para ve paranın kullanımı konusunda “Bana bir şey olmaz” diyerek bazı hareketlerde bulunabilirsiniz. Bunu yapmayın. Var olanı korumanız ve üstüne bir şeyler koymanız çok daha akıllıca olacaktır.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Kendinizi bu hafta hayata dair çok daha tutkulu ve kararlı hissetmeniz olası. Ve fakat bu tutum maddi, manevi gelişmelerde sizi yer yer yorabilir. O nedenle mümkün mertebe kendinizi daha akılcı, daha mantıklı düşünür bir noktada tutmanızda fayda var. Kendinizi tabii ki tazeleyin ama abartmayın derim.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu haftayı biraz daha içe dönük, kendinizle hesaplaşarak geçirme eğiliminde olabilirsiniz. Bu elbette olumlu bir tutum ama bunun dozu çok önemli, kendinizi eleştirirken, hesaplaşırken kendinize haksızlık etmemelisiniz. Her şeyin nedeni siz değilsiniz. Negatif anlamda kendinizi önemsemekten vazgeçin bu hafta.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Kalabalıklar arasına karışıp kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bir hafta gibi durmakta. “Aman ben şimdi yeni birileriyle tanışıp hayatıma bir insanı alamam” demeyin. Her insan bir başka dünya! Hem yeni ortamlar ve sosyal gelişmelerden aşk ve para ilişkisi de çıkabilir.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Kariyer ve kariyerle ilgili konularda bu hafta hareketli zamanlar görünmekte. İş ve iş akdinizin yenilenmesi veya yeni bir iş konusunda kafa karışıklığı ve abuk sabuk bazı sözler duymanız da olası. Yeni bir başlangıç için kendinizi hazır hissetseniz de doğru bir karar verip vermediğinizi tekrar sorun kendinize.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Uzak yollarda, bambaşka, hiç bilmediğiniz, yeni göreceğiniz yerlerde olmanız ne güzel olurdu. Bu hafta eğer olanağınız varsa bunu gerçekleştirin. Bunun yanında işinizle gücünüzle ilgili olarak bir sunum yapmak, tanıtım yapmak veya işinizi parlatmak adına zorlayan ama olumlu bir haftadan geçeceksiniz.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Devlet daireleri ile ilgili işiniz mi var? Veya ortak kazançlarla ilgili bir sıkıntı mı var? Bu hafta bu konulara eğilmeniz için gökyüzü müsait duruyor. Kendinizi bu anlamda hareketlendirebilir, eski veya yeni başlıklarda atılımda bulunabilirsiniz. Bu hafta sabırlı olduğunuz takdirde gayet olumlu yol alabilirsiniz.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu haftanın ana başlığı sizin için evlenmek veya evliliğinizi, uzun süreli ilişkinizi kurtarmak olacak da diyebiliriz. Bu anlamda hayatınızda yolunda gitmeyen bir şeyler varsa, pozitif adımlar atmaya gayret ederken ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyduğuna bir kere daha emin olun. Ayrıca avukatınızla ve resmi işlerle ilgili meseleniz varsa sonuçla ilgili gelişmeler olabilir.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu haftanın sizin cephenizde en önemli getirisi sağlık ve çalışma koşullarınızda olacak gibi durmakta. Bu noktada zoru başarmak ve var olanı istikrarlı bir biçimde sürdürmek için elinizden geleni ardınıza koymayın derim. Bu noktada ne kadar akılcı kararlar verirseniz, bilin ki bu haftanın etkilerini uzun süre olumlu yaşarsınız.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Çocuklar ve aşk gibi konularda bu hafta enteresan gelişmeler içinde kendinizi bulabilirsiniz. Öncelikle bu konuda kararlı ve doğru insanla iletişimde olduğunuzu görün derim. Ve bunun yanında bu hafta eğer borsa, kripto para gibi konularda önünüzde hoş fırsatlar gelecek gibi olsa da bu fırsatları çok ama çok iyi tartmanızı öneririm.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta ailenizle kurduğunuz ilişkiler ve gayrimenkul konularında kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz açık. Bu anlamda kendinizi yeniden toparlayabilir ve atılımlarda bulunabilirsiniz. Ama şu soruları sorun kendinize: Bunları yapmaya gerçekten ihtiyaç duyuyor muyum? Para harcamaya değer mi? İyi düşünün ve net olun.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta, kısa vadeli planlar yapmanız ve özellikle arkadaş ve yakın çevrenizle kısa yollara çıkmanız için gökyüzü sizi cesaretlendirebilir. Bir anda dolduruşa gelip gerektiğinden fazla para harcarken ve yorulurken de kendinizi bulabilirsiniz. “Akıllıca planlayın ve keyif alın!” derim.