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Haksen Bakan Oğuz ile bürokratlarına teşekkür etti

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Haksen Bakan Oğuz ile bürokratlarına teşekkür etti
Haksen Bakan Oğuz ile bürokratlarına teşekkür etti

HAKSEN, Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı’yla ilgili şikâyetlerinin giderildiğini ve personelin çalışabileceği ortama, gıda analizlerinde de halkın aksamadan en doğru şekilde hizmet alabilecek şekle kavuşulduğunu belirterek, gösterdikleri hassasiyet ve yapılan çalışmalardan dolayı Tarım Bakanı Dursun Oğuz ile bürokratlarına teşekkür etti.

HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, yaptığı açıklamada, “çağrımıza Tarım Bakanımız Sayın Dursun Oğuz duyarsız kalmamış ve tüm ekibi ile gerekli girişimleri başlatarak sonuca ulaşmış, binanın uzun bir süredir çalışmayan sistemi yenilenerek çalıştırılmış, filtre sistemi yenilenerek yeniden hizmete girmiştir” dedi.

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