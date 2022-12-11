Halkın yarısı Prens Harry ve Meghan Markle’a tepkili

İngiltere’de gündem Netflix’te bir program yaparak Kraliyet ailesine alenen savaş açan Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle…

Prens Harry ile evlendikten sonra önce kraliyet ailesine savaş açan ve daha sonra da ülkeyi terk ederek görevlerinden feragat eden çift yaşadıklarını anlattığı programla gündemden düşmüyor. Dizide de kraliyet ailesi mensuplarını kötü gösteren çifte ise ülke içinde tepkiler giderek artıyor.

Yapılan son anket çalışmasında İngiliz halkının yüzde 40’tan fazlasının Harry ve Meghan’ın unvanlarının alınmasını istediği ortaya çıktı. Öte yandan ankete katılanların 42’si Harry’nin tahtın varisi olmamasını isterken her 3 katılımcıdan biri ise çiftin Kral Charles’ın tahta çıkış törenine katılmaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan bu sonuçları yaşlara göre sıralayan uzmanlar, yaşlıların çifte daha az destek verdiğini fakat genç nüfusun ise çifte daha sempatik yaklaştığını da ortaya çıkardı.