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Haluk Levent ‘En yakın zamanda okuyacaksınız’ diyerek duyurdu

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Ahbap Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından kitap yazmaya başladığını duyurdu.
Haluk Levent ‘En yakın zamanda okuyacaksınız’ diyerek duyurdu

Depremzedeler için yardım faaliyeti yürüten ve topladığı bağışlar çoğaldıkça başta MHP lideri Devlet Bahçeli ve AKP’li bazı isimlerin de hedef gösterdiği Ahbap Derneği’nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kitap yazmaya başladığını açıkladı.

Levent, 6 Şubat 2023’te attığı “Gelecekte bana bugünü sorun. Kitap olarak yayınlayacağım. Ben ömrümde böyle bir gün yaşamadım. Ben yazmayı unutsam da lütfen hatırlatın ve ısrar edin (Hatay)” tweet’i tekrar şu notla paylaştı:

“Hep bu tweet’i hatırlatıyorsunuz. Unutamam. Unutmak mümkün mü? Yazmaya başladım. En yakın zamanda sizler okuyacaksınız.”

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